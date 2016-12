FC Farul aşteaptă un ajutor care s-ar putea să nu vină niciodată!

8

am spus aseara ca sunteti nesimtiti unii dintre voi

A zi sustin ce am spus bai sunteti fantastici vreti stadion nou ca sa veniti la 3 meciuri steaua rapid si dinamo respect pt suporterii acestor echipa dar totusi trezitiva aici este constanta este echipa orasului nostru faru constanta nu este bucuresti aici nu sunteti in stare sa dati 100 de mii pe un bilet noi astia 300 am dat 250 de mii un campionat intreg ultimul an in liga 1 asa ca nu va mai plangeti atat uitativa ma fratilor in oglinda si sa vedeti cum ati ajuns cand era bine erati langa faru si acum facreti nazuri vreti fotbalisti sa joace ca brazilienii vreti 100 de milioane de euro bugetul dar acuma cand trebuie sa fiti langa echipa sa dati un ban pe bilet nu veniti cum mai aveti tupeul sa spuneti ca sunteti suporteri faristi sa va fie rusine nu aveti mandriwe in voi nu aveti nimic pentru echipa asta sunteti niste oameni fara mandrie in voi nu spune nimeni sa veniti sa injurati dar acuma cat este greu nu vreti sa veniti asa spuneti si la copii vostrii lasa mai copile asteapta sa fie bine si dupa dute si tu sa sustii pe faru am vrut sa ma abtin sa spun unele cuvinte poate nu tocmai frumoase dar este realitatea chiar daca o sa ma injurati va astept pe toti care o sa ma injure pe stadion sa sustineti constanta si pe faru chiar daca nu este echipa cea mai spectaculoasa si cea mai perfecta dar nici unul dintre noi nu este si asa cum in viatza cand ai o greutate te ajuta cineva asa trebuie sa facem si noi daca intelegeti asta in sufletu vostru si daca mai gasiti echipa asta in sufletu vostru eu sper ca da buni sau rai cum sunt baietii nostrii. HAI FC FARUL CONSTANTA