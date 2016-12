FC Farul are nevoie de victorie ca de aer în meciul cu Brăila

Într-una dintre cele mai grele săptămâni din istoria Farului, „marinarii” se pregătesc de un nou meci, contra CF Brăila, programat mâine, de la ora 13.00, în deplasare. Gruparea de pe litoral a acumulat patru înfrângeri consecutive, dar speră ca în această etapă să pună capăt eșecurilor.Întrucât antrenorul secund Ion Barbu a demisionat, zilele trecute, iar principalul Alin Artimon este încă suspendat, la meciul cu CF Brăila, echipa Farului va fi dirijată de pe margine, în premieră, de Decebal Gheară.„Jucătorii au poftă de antrenament. Nu cred că au fost afectați de ceea ce s-a întâmplat, nici nu trebuie să-i intereseze prea mult. Ei trebuie să-și vadă de pregătire și joc. Au mai rămas două meciuri până la finalul turului, trebuie să scoatem maximum din ele, să obținem cât mai multe puncte. Din iarnă, sperăm că va fi mai bine”, a declarat antrenorul secund FC Farul, Decebal Gheară.Până în prezent, Artimon și-a ispășit cinci din cele nouă etape de suspendare, după incidentele de la meciul cu Dunărea Galați. Tehnicianul va fi nevoit să-și respecte contractul în continuare, dat fiind că patronul Giani Nedelcu i-a refuzat demisia.„A fost o săptămână agitată pentru club, însă pentru vestiar nu. Din punctul meu de vedere, acolo lucrurile sunt în regulă, chiar dacă tot ce se întâmplă în club se răsfrânge asupra jucătorilor. Am încercat să-i țin cât mai departe de mișcările din club, nu știu dacă am reușit, dar ce pot să vă spun, după modul în care ne-am antrenat, este că putem obține puncte chiar dacă până acum nu am reușit în deplasare”, a declarat Artimon.Probleme de efectivFC Farul se confruntă cu câteva probleme de lot pentru meciul de sâmbătă, unele din cauza suspendărilor, altele de natură medicală.„Sunt doi jucători suspendați, Băjan și Săceanu. O problemă medicală o are George Curcă, răcit, la fel ca Nicola Berti, căruia, în ciuda tinereții, pur și simplu i s-a blocat spatele, de la frig. Sandu este înapoi în lot, Ghenciu se antrenează și el normal”, a mai spus Artimon.