FC Farul ar putea avea antrenor constănţean

FC Farul ar putea avea antrenor constănțean

Refuzați de Laurențiu Reghecampf, care a preluat echipa de Liga I Concordia Chiajna, conducătorii clubului FC Farul s-au reorientat rapid și ar putea instala pe banca tehnică un antrenor constănțean. „Noi am sperat până în ultimul moment că Reghecampf va semna cu Farul. Sunt sigur că, dacă nu ajungea la o înțelegere cu cei de la Concordia Chiajna, ar fi venit la Farul. Am o listă cu antrenori și nu ascund faptul îmi doresc constănțeni pe banca tehnică. Trebuie însă să am o discuție cu patronul Giani Nedelcu, pentru a încerca să îl conving. Însă, va trebui ca și antrenorii pe care îi am în vedere să își rezilieze contractele cu cluburile cu care au angajamente”, a declarat, ieri, pentru „Cuget Liber”, președintele executiv Marcel Lică.