FC Farul, analiză „la sânge“ a meciului cu Dunărea Galaţi

FC Farul, analiză „la sânge“ a meciului cu Dunărea Galați

Fotbaliștii de la FC Farul au susținut, ieri dimineață, la stadion, un nou antrenament în vederea partidei de la Brăila, programată sâmbătă, de la ora 12.00, în cadrul etapei a noua a Ligii a II-a, Seria I. A fost un antrenament complex, din care s-au tras multe învățăminte. Tehnicianul Marian Pană a declarat, pentru „Cuget Liber”, că, la sesiunea de ieri, au fost analizate lucrurile bune și cele mai puțin bune din meciul cu Dunărea Galați: „A fost un antrenament complex, în care am întors jocul cu Dunărea Galați pe toate fețele: ce a fost bine, ce n-a fost bine, angajamentul fiecărui jucător, etc. Este foarte important să știm unde am greșit, pentru a preveni eventualele erori în jocurile următoare”. Despre deplasările de la Brăila și București, Pană a spus: „Atât la meciul de sâmbătă, cât și la cel cu Dinamo II, trebuie să ne însușim aspectele pozitive care s-au putut observa în evoluția noastră în cele opt etape de până acum și să le punem în valoare pe terenul de joc”.