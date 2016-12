FC Farul "ameninţă" cu goluri pe Gloria Buzău

FC Farul "amenință" cu goluri pe Gloria Buzău

Fotbaliștii de la FC Farul privesc partida de sâmbătă, de la Buzău, din perspectiva unei șanse pe care nu au voie să o rateze, mai ales că echipa adversă traversează o perioadă extrem de nefastă. Ar fi prima victorie pe care „marinarii“ ar obține-o pe teren străin, în acest sezon.Antrenorul principal al echipei FC Farul, Marian Pană, a declarat, ieri, într-o conferință de presă, că partida de la Buzău trebuie câștigată, însă pentru aceasta este nevoie de mai multă eficiență în fața porții adverse.„Ne așteaptă un meci dificil, pe care trebuie să îl câștigăm pentru a reveni în plutonul fruntaș. Jucăm foarte bine în deplasare, dar trebuie să și marcăm”, a spus Pană.Tehnicianul a precizat că este mulțumit de lotul de jucători de care dispune. Cu toate acestea, există și unele excepții.„În mare, FC Farul are un lot format din jucători buni, cu caracter. Totuși, unii dintre jucători nu se ridică la înălțimea așteptărilor. Fiecare are o șansă, trebuie doar să știe să o fructifice”, a menționat Pană.Săptămâna trecută, Pană anunțase că, în iarnă, dacă FC Farul se va găsi într-o poziție favorabilă în clasament, ar putea renunța la câțiva jucători.Posteucă și Husein vor victoria cu orice prețFundașul Ionel Posteucă a declarat că nu o subestimează pe Gloria Buzău, în ciuda poziției pe care aceasta o ocupă în clasament.„Gloria nu este o echipă foarte slabă, chiar dacă este pe ultimul loc în clasament. Sper ca sâmbătă să prindă o zi proastă, iar noi să câștigăm”, a spus Posteucă.La rândul său, mijlocașul Denis Husein a declarat că alb-albaștrii sunt obligați să se impună la Buzău: „Este necesar să ne întoarcem victorioși. Am tras de mine la antrenamente cu gândul la cele trei puncte”.În clasament, FC Farul se află pe locul 9, cu 15 puncte, în vreme ce Gloria Buzău ocupă ultima poziție, cu 8 puncte.Meciul se joacă mâine, de la ora 12, în cadrul etapei a XII-a a Ligii a II-a, Seria I. Arbitrează Emil Voicu, din Bacău.