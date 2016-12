FC Farul a smuls un punct important la Slobozia

În formulă incompletă, FC Farul se poate declara mulțumită de egalul reușit, sâmbătă, la Slobozia, scor 1-1 (1-1), în fața Unirii, într-un meci contând pentru etapa a XXVII-a a Ligii a II-a.Pe o căldură teribilă, specifică Bărăganului, și cu un lot improvizat datorită jucătorilor suspendați și accidentați, FC Farul a reușit, sâmbătă, să obțină un egal la Slobozia, unul care menține echipa constănțeană la granița cu zona retrogradării, pe 11, cu 23 p.Scorul a fost deschis de gazde, prin Valentin Ibrian, în min. 30, însă, până la pauză, Farul a restabilit echilibrul pe tabelă grație golului lui Robert Săceanu, acesta reluând perfect cu capul o centrare de la Sergiu Popescu, în min 42. În repriza secundă, a fost asediu la poarta „alb-albaștrilor”, însă Vlad Neagu s-a ținut tare între buturi, astfel că partida s-a încheiat la egalitate, 1-1. „Sunt puțin dezamăgit de rezultat, pentru că ne trebuia o victorie. Se va juca până în ultima etapă atât pentru promovare, cât și pentru evitarea retrogradării. Dacă luam trei puncte, eram puțin mai liniștiți. Aveam altă stra-tegie pentru ultimele două meciuri. Ne-am confruntat cu prea multe probleme, dar am obținut un punct care, la final, s-ar putea dovedi a fi cel care ne scapă de retrogradare”, a decla-rat, pentru „Cuget Li-ber”, antrenorul FC Farul, Ion Răuță. FC Farul: Neagu - Băjan, I. Popescu, Bum-bac, Drugă (min. 75, Bădașcă) - Săceanu, Nicola, S. Popescu, Ivanovici, Călințaru (min. 90, Fuchs) - S. Chițu (cpt.) (min. 65, Stoianof).„Cel mai slab meci de când sunt antrenor la Farul“Datorită numeroaselor absențe din lot, pentru Ion Răuță, evoluția Farului din meciul cu Slobozia a fost catalogată mai proastă chiar și decât înfrângerea cu 1-4 suferită la Galați. „A fost cel mai slab joc de când sunt antrenor principal la Farul. În schimb, am avut norocul de a avea un portar într-o mare formă. Am jucat și cu juniorul Bădașcă, pentru că Drugă a fost depășit. A fost ca și cum n-am jucat cu un fundaș stânga. A trebuit să-l schimb. Îmi pare rău că nu l-am schimbat mai devreme. Am jucat și cu Sorin Chițu nerefăcut, pentru că era răcit. Stoianof era și el venit după o accidentare și nu făcuse decât două antrenamente. Nu am avut rezerve la fundași centrali, nici la mijlocași. Blocul defensiv nu ne-a funcționat și din această cauză construcția nu a mers”, ne-a mai spus Răuță. FC Farul a disputat patru meciuri în ultimele două săptămâni, iar efectele efortului se resimt asupra jucătorilor, mulți din aceștia acu-zând probleme de sănătate. „Avem accidentați, vedem mâine (n.r. - azi) care va fi situația, pentru că unii au acuzat probleme după meci. Pe de altă parte, sunt bucuros că alți jucători s-ar putea reface până sâmbătă. Unul are o entorsă (n.r. - Nițescu) și sper să se refacă până la următorul meci”, a explicat Răuță. În următoarea etapă, FC Farul va întâlni, sâmbătă, pe CF Brăila, la Constanța.