FC Farul a remizat (0-0) în amicalul cu Săgeata Năvodari

Aflate în linie dreaptă cu pregătirile, în vederea reluării returului de campionat, echipele de Liga a II-a FC Farul și Săgeata Năvodari, au susținut, ieri dimineață, la Constanța, un meci amical, încheiat la egalitate, scor 0-0. Disputată pe terenul secund al complexului din strada Primăverii, la 0 grade Celsius și pe un vânt puternic, partidatest dintre FC Farul și Săgeata Năvodari a fost una aprigă, fotbaliștii evoluând fără menajamente, dar în limitele fair-play-ului. Tehnicienii celor două formații au rulat aproape toți jucătorii, însă, deși situații de gol s-au creat la ambele porți, nimeni nu a marcat, meciul terminându-se la egalitate, 0-0. „A fost un meci mult mai bun decât precedentele, ținând cont că am întâlnit și un adversar puternic. Eu zic că ne-am descurcat bine. M-a interesat în primul rând faza de apărare, să nu luăm gol, și a funcționat aproape perfect. Apărarea rămâne atuul nostru, nu ne-a plecat niciun jucător”, a declarat antrenorul principal al Farului, Gheorghe Butoiu. „Făcând abstracție de temperatura de afară, cred că a fost o partidă bună de pregătire pentru toată lumea. Din păcate, au fost și câteva momente mai dure, datorate ambițiilor celor două echipe, dar, per total, sunt mulțumit, mai ales că nu am putut alinia echipa standard. Jianu este accidentat, dar sper ca, în zece zile, să fie toți apți”, a spus antrenorul formației din Năvodari, Aurel Șunda. *** FC Farul (director tehnic, Cristian Cămui; antrenor, Gheorghe Butoiu): Zdrâncă (min. 46, Răuță), Nițescu, I. Barbu, Vajou, Pașcovici (min. 62, Lupu), Husein (min. 66, Lucan), Buzea (min. 66, Păduraru), L. Ștefan, Sascău, Șt. Ciobanu, Dutciuc (min. 46, Stăncioiu). Săgeata (antrenor, Aurel Șunda): Fl. Olteanu, C. Dinu (min. 61, Petruș), Gheară, Fl. Popa (min. 60, Goșa), Al. Vlad (min. 70, Costachi), Olah (min. 61, V. Apostol), Dilbea, Boroștean (min. 60, Șicu), M. Gheorghe (min. 61, L. Turcu), Vezan (min. 53, Itu), S. Chițu (min. 70, Șamata).