FC Farul a răpus Balauru (galerie foto)

În ciuda condițiilor vitrege în care își desfășoară activitatea, constănțenii fac minuni în campionat, ajungând la 20 de puncte acumulate. La un pas de a nu se disputa, întrucât la stadionul „Farul”, pe lângă apa caldă și căldura, s-a oprit și apa rece, partida „marinarilor” cu FC Snagov, de sâmbătă, le-a adus constănțenilor a cincea victorie (2-1, goluri Ad. Câmpeanu 42, L. Ștefan 82, respectiv V. Dinu 48, din penalty) și al 20-lea punct din campionat. Cu o etapă înaintea încheierii turului, Farul se află pe locul șapte în clasament, poziție la care mulți nici nu visau, având în vedere cum au plecat constănțenii la drum și câte bețe li s-au băgat în roate până acum. În disperare de cauză, „marinarii” au apelat, sâmbătă, la utilitățile stadionului de rugby, pentru a beneficia de apă și a putea juca, astfel, meciul depe „Farul“. A fost o partidă grea pentru băieții lui Sdrobiș, Butoiu și Barbu, care s-au impus pe final, după ce au întâmpinat o replică extrem de dârză din partea oaspeților. FC Snagov a egalat, după un penalty acordat la faultul în careu al lui Răuță asupra lui Petrea, a avut câteva ocazii mari, atât la 0-0, cât și la 1-1, a forțat egalarea la 1-2, dar, ca de obicei, Farul nu a cedat și a luptat până la final. „Marinarii” au deschis scorul după un șut de zile mari al lui Câmpeanu (bombă la vinclu de la 17 m), iar căpitanul Liviu Ștefan a adus victoria, învingându-l pe portarul Balauru din apropiere, după cornerul bătut de Lupu. FC Farul (antrenor, Ioan Sdrobiș): Al. Răuță - Nițescu, I. Barbu, Vajou, Pașcovici - Scărlătescu (86 Boboc), L. Ștefan (cpt.), Parfenie (71 Hurdubei), I. Lupu - Ad. Câmpeanu, B. Rusu (90+1 Lucan). FC Snagov (antrenor, George Dumitru): Balauru - M. Dumitru, Zeciu (cpt.), Ir. Voicu, I. Mihai (86 Ad. Popa) - Bereșoae, Petrea (77 Hanca), A. Radu, Boțu - V. Dinu, Nistor. Cartonașe galbene: Al. Răuță (47), B. Rusu (51), L. Ștefan (64), Pașcovici (87) / Ir. Voicu (19), Petrea (44), M. Dumitru (49). A arbitrat Cătălin Popa (Pitești). „Acest joc încheie o etapă în fotbalul constănțean. De la începutul campionatului și până acum, Farul a acumulat cele 20 de puncte cu multă rezistență și dăruire. La fel a fost și astăzi (n.r. - sâmbătă). Situația în care ne aflăm nu ne poate face să zburdăm tehnico-tactic, dar suplinim cu o mobilizare și un elan ieșite din comun. Ce s-a realizat în cele 14 etape este meritul acestor băieți minunați” Ioan Sdrobiș, antrenor Farul „A fost un meci foarte frumos, însă am pierdut nemeritat. După aspectul jocului, rezultatul corect era unul de egalitate. Suntem foarte nemulțumiți. Am controlat ostilitățile și am avut multe ocazii, mai ales în prima repriză. Farul nu ne-a surprins cu nimic, au fost periculoși doar la faze fixe. Primul gol al gazdelor a fost pură întâmplare. În deplasare, dacă ai atâtea ocazii și nu o bagi în poartă, ocaziile se răzbună” George Dumitru, antrenor FC Snagov