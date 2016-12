FC Farul a rămas fără două piese de bază

Gică Butoiu nu va avea echipa completă nici în meciul cu Dunărea, de la Galați, unde vor lipsi „ministrul apărării“ și „omul cu golul“. Cartonașele galbene primite cu Juventus le-au adus suspendarea pentru confruntarea de sâmbătă căpitanului Farului, stoperul Liviu Ștefan, și vârfului de lance Ștefan Ciobanu. Deși nu traversează o perioadă foarte bună, nereușind să câștige până acum în retur, Dunărea Galați este recunoscută ca o formație foarte bună în propriul fief, iar, cu cele două absențe, misiunea „marinarilor” va fi și mai dificilă. După trei egaluri și două înfrângeri, ultima în precedentul meci de la Galați, 0-2 cu Delta Tulcea, Dunărea a ajuns pe locul 11 în clasament și este obligată acum să bată. „Vom avea meci greu. Cele două absențe vor cântări mult, dar sperăm să ne descurcăm. Pe linia de fund avem în continuare probleme. Va lipsi Liviu și nu e nici Vajou. Să vedem pe cine vom folosi în acea zonă. Buzea, Pașcovici, Patriche, chiar și Munteanu, sunt băieții pe care-i avem la dispoziție. În atac, Ciobanu are experiență și se lipește la gol. Ne va lipsi și el mult la Galați”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Gică Butoiu, antrenorul principal al Farului. Tehnicianul constănțean a recunoscut că „marinarii” nu au făcut un meci strălucit cu Juventus, dar spune că importantă este victoria, care le-a permis elevilor săi să urce pe o poziție, șapte, liniștitoare în clasament. „A fost un meci mai slăbuț din partea noastră, băieții fiind puțin demoralizați după cele două eșecuri consecutive, dar e bine că am bătut. Până la urmă, aceasta este singurul lucru care contează”, a mai arătat Butoiu. Au speculat greșelile personale Antrenorul principal al lui Juventus București, Alin Chița, a declarat că Farul a câștigat meciul de sâmbătă grație experienței superioare. „Am pregătit partida foarte bine, dar, când ai în teren opt jucători sub 20 de ani, e foarte greu să-i faci să prindă în același timp și curaj, și experiență. A fost un meci frumos, cu faze de ambele părți. Farul a înscris golurile contrar cursului jocului, pe greșelile noastre personale. Diferența a fost făcută de experiența net superioară a Farului. Echipa constănțeană are jucători care au evoluat în Liga 1 sau cu vechi ștate în eșalonul secund”, a punctat Chița.