FC Farul a pus pe liber cinci jucători şi „coace” câteva transferuri importante

FC Farul a pus pe liber cinci jucători și „coace” câteva transferuri importante

Dezamăgirea produsă de FC Farul în acest tur al Ligii a II-a nu a trecut neobservată, iar conducerea clubului a început să ia primele măsuri. Astfel, la sfârșitul săptămânii trecute, clubul constănțean a renunțat la cinci jucători, dintre care unul sub formă de împrumut, și a confirmat că se află în tratative pentru aducerea altor jucători.Iată că declarațiile patronului Giani Nedelcu, de acum câteva săptămâni, conform cărora plănuiește să aducă cel puțin cinci jucători din retur, nu sunt doar vorbe în vânt. Finanțatorul a făcut un prim pas în această direcție și a convenit cu antrenorul Alin Artimon, zilele trecute, să renunțe la cinci jucători care nu au dat randament, afirmând că posturile lăsate libere de aceștia vor fi ocupate cu siguranță în viitorul apropiat.De asemenea, tehnicianul Farului a precizat că Marius Matei și George Curcă și-au terminat contractele și că se află în discuții cu conducerea clubului în ceea ce privește păstrarea lor la gruparea de pe litoral.„Am renunțat la Valentin Sandu, Cosmin Stegaru, Dani Popa și Dumitru Antonio, iar lui Andrei Sescioreanu i-am recomandat să plece sub formă de împrumut la altă echipă. Matei are acordul meu să rămână doar dacă se înțelege cu clubul, la fel și George Curcă, dar în cazul său trebuie să accepte și anumite condiții sportive. Căutăm variante, suntem în discuții cu anumiți jucători de ceva vreme. Inclusiv sâmbătă am avut o discuție mai amplă”, a declarat Artimon.„Momentan, nu pot da foarte multe detalii, decât când vor semna jucătorii. Cei luați în vizor sunt din Liga a II-a și sunt exact pe posturile care s-au eliberat”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Giani Nedelcu.Cantonament în Constanța și AntalyaMajoritatea jucătorilor Farului au intrat deja în vacanță, urmând să reînceapă activitatea la jumătatea lunii viitoare. Înainte de începerea returului Ligii a II-a, Farul va efectua un cantonament care include și cinci jocuri amicale în Antalya.„Jucătorii de bază au plecat deja acasă, iar eu voi continua pregătirea cu tineretul până marți, luni având programate testele fizice. Între 14 și 23 ianuarie, vom avea ca obiectiv readaptarea organismului la efort, între 24 ianuarie și 2 februarie, vom intra în cantonament aici, la Constanța, urmând ca între 8 și 23 februarie să ne pregătim în Antalya, unde vom juca cel puțin cinci partide amicale”, a declarat Alin Artimon.