FC Farul a plecat, în sfârşit, spre Antalya!

FC Farul a plecat, în sfârșit, spre Antalya!

Ştire online publicată Luni, 06 Februarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Pentru a nu avea vreo surpriză din partea vremii de afară și a nu risca să piardă avionul spre Turcia, conducătorii Farului au modificat programul echipei în ultimul moment. Deși inițial primiseră liber din partea tehnicianului Viorel Tănase, până aseară, la ora 19, jucătorii Farului au fost convocați de urgență la stadion pentru a pleca, cu trenul de ora 17.00, spre București, de unde vor zbura, astăzi, spre Antalya. Odată ajunși în Turcia, jucătorii și staff-ul Farului se vor caza la Hotelul Limak Limra din Kemer, un superb stabiliment de cinci stele. Din lotul care a făcut deplasarea în Turcia, fac parte 24 de jucători: portari - G. Curcă, M. Toma, B. Cernat; fundași - C. Nițescu, E. Sipovic, I. Călin, L. Dobre, Al. Andronic, C. Stegaru, V. Sandu, R. Sascău, D. Eze; mijlocași - Fl. Buzea, C. Miron, C. Pană, R. Neagoe, R. Stăncioiu, D. Husein, A. Neagoe, P. Ivanovici; atacanți - Coteanu, B. Nicola, A. Pătulea, Al. Paraschiv. Din delegație mai fac parte, pe lângă antrenorul principal Viorel Tănase, antrenorii secunzi Ion Barbu și Tudorel Pelin, antrenorul cu portarii Laurențiu Gheorghe, fizioterapeutul Paul Ciocănescu și maseurul Lilian Ciontu. Patronul Giani Nedelcu nu a plecat cu echipa acum, însă este așteptat să ajungă în cantonamentul de la Kemer la jumătatea perioadei de pregătire. Șase meciuri amicale În Antalya, Farul va disputa șase partide amicale. Printre posibilii adversari ai „rechinilor”, se numără câteva echipe din primele două ligi din România, dar și câteva formații străine. Până în acest moment, doar amicalele cu UTA și CSM Râmnicu-Vâlcea sunt sigure, următorii adversari ai echipei antrenate de Viorel Tănase urmând a fi stabiliți în funcție de echipele cantonate în zonă.Cristian PAHOMIE