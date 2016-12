FC Farul a pierdut primul amical

3

Ne trebuie finantatorii :)

Nu cred ca va reusi un singur om sa sprijine FC Farul cu un buget limitat, daca nu este ajutati de alti prieteni afaceristi ori de suporteri care sa cumpere bilete Avem nevoie de mai multi actionari la echipa, altfel iar apar litigii, neprogramari si diverse probleme financiare la echipa cu trecerea timpului. Fostul patron Gheorghe Bosanceanu sa se gandeasca mai bine: ori vinde clubul la Chinezi sau arabi ori suntem chinuiti in continuare fiindca Giani Nedelcu nu a cumparat in totalitate clubul ci doar in leasing ?

Răspuns la: farul

Adăugat de : mr.Anaconda, 25 iulie 2012

O infrangere intr-o partida amicala nu nicio problema. Dar vor fi foarte multe infrangeri si in partidele oficiale. In primul rand fara nicio...