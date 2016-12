FC Farul a pierdut doi jucători importanţi pentru meciul cu Astra II

FC Farul a pierdut doi jucători importanți pentru meciul cu Astra II

Ştire online publicată Vineri, 09 Septembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Cum va aborda FC Farul Constanța partida programată sâmbătă, 10 septembrie, începând cu ora 11, pe stadionul din strada Primăverii, cu Astra II Giurgiu? Suporterii abia așteaptă ca favoriții lor să bifeze prima victorie din actuala stagiune. FC Farul are nevoie de cele trei puncte ca de aer, fiindcă altfel situația alb-albaștrilor va deveni foarte dificilă, în subsolul ierarhiei. La conferința de presă ce a prefațat meciul dintre FC Farul Constanța și Astra II Giurgiu, antrenorul principal Marian Pană a declarat că nu se va putea baza pe doi jucători importanți: atacantul Pătulea și fundașul Posteucă. „Pătulea nu va juca întrucât este plecat la Londra, pentru a-și rezolva anumite probleme. În ceea ce îl privește pe Posteucă, acesta este accidentat la genunchi”, a explicat Pană. Astfel, tehnicianul „marinarilor” are bătăi de cap suplimentare, în afara realității sumbre ce învăluie gruparea de pe litoral.Pană nu-și simte amenințat postul În altă ordine de idei, Marian Pană a susținut că este obligatoriu ca echipa sa să se impună în partida de sâmbătă. „La meciul cu Astra II Giurgiu, aștept o nouă atitudine. Vom avea o misiune foarte grea în fața unei echipe care are o situație foarte bună după primele trei etape. Dacă nu vom câștiga nici acum, ne va fi din ce în ce mai greu. Vor interveni presiuni suplimentare, fiindcă toată lumea așteaptă victoria. Sper însă că vom obține victoria și pentru a le demonstra celor de la Viitorul că nu am dat totul cu ei. Un succes sâmbătă ne-ar ajuta să ne refacem moralul. Eu am încredere în echipă. Trebuie să jucăm la fel cum am făcut-o în primele două meciuri din campionat. Am făcut un joc slab cu Otopeni, am arătat foarte multe slăbiciuni și am avut o atitudine care nu ne-a făcut cinste. După ce am primit primul gol, ne-am pierdut luciditatea. În ceea ce mă privește, nu există nicio presiune asupra mea din partea conducerii”, a spus tehnicianul. Marian NEDELEA