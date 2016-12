FC Farul a intrat în „hora“ retrogradării

1

Farul este la doar 1 punct de retrogradare!

Cei 100 de tipi prezenti la stadion probabil ca nu aveau ce altceva sa faca decat sa vina la meci la Farul... Infrangerea cu CSMS Iasi a pus piatra de temelie la desfiintarea clubului Farul. Farul este un club care exista din inertie si practic nu inseamna nimic in oras. Intre cunostintele mele, numai eu vorbesc de Farul, pentru restul Farul nici nu exista... Farul va retrograda in Liga 3 si in vara se va desfiinta. Pentru cei care vor sa auda, chiar si pentru Hagi: In Constanta, nicio echipa de fotbal, asa cum se prezinta azi, nu va avea suportul publicului! Nici chiar daca promoveaza in Liga 1 (Viitorul)! Pentru a aduce spectatorii DIN CONSTANTA la stadion, o echipa trebuie sa fie competitiva (sa se bata la TITLU in Liga 1), iar stadionul sa fie nou, in genul ARENEI NATIONALE! Cu o echipa puternica si un stadion nou, Constanta va avea 30.000 de fani meci de meci, indiferent de costul biletului! Garantat!