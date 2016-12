FC FARUL a încasat-o şi de la Unirea Slobozia. ARTIMON ŞI-A DAT DEMISIA!

FC FARUL a încasat-o și de la Unirea Slobozia. ARTIMON ȘI-A DAT DEMISIA!

Sâmbătă, FC Farul a mai suferit o înfrângere, a patra consecutivă, de această dată contra nou-promovatei CSM Unirea Slobozia, scor 0-1 (0-0). La finalul meciului, tehnicianul „marinarilor”, Alin Artimon, a anunțat că nu vrea să mai antreneze echipa.FC Farul a pierdut și ultimul meci de pe teren propriu din acest tur, în confruntarea cu Slobozia, din etapa a XII-a a Ligii II, Seria I. Unicul gol al partidei a fost marcat de Dumitru Gheorghe, în min. 62, după o centrare venită din partea lui Roșu. Spre sfârșitul celei de-a doua reprize, Farul a rămas fără doi jucători. Robert Săceanu a fost eliminat în min. 79, iar în min. 90+2, Băjan a fost nevoit să părăsească și el terenul după acumularea a două cartonașe galbene. FC Farul: Curcă (cpt.), Băjan, Buzea, Țabără, Olteanu, Ivanovici (min. 65, S. Chițu), Săceanu, Bârlădeanu (min. 59, S. Popescu), Coteanu (min. 55, Nicola Berti), M. Matei, Stoianof. Rezerve: Neagu, Năstase, Nițescu, Dumitru. „Alb-albaștrii” au rămas tot pe ultimul loc, cu 6 puncte. În fața acestora se află ACS Buftea, cu 8 puncte. Etapa viitoare (sâmbătă), FC Farul va juca cu CF Brăila, în deplasare.Artimon vrea să demisionezeLa finalul meciului, antrenorul principal al FC Farul, Alin Artimon, și-a exprimat dorința de a demisiona, având în vedere rezultatele negative ale echipei din ultima vreme. „Este ultimul meu joc la Farul. Este o decizie pe care mi-o asum chiar dacă am o clauză care nu-mi permite să părăsesc clubul de capul meu. Intenționez să-mi reziliez contractul. Din punctul meu de vedere, este exclus ca să mai antrenez Farul începând de luni. Eu sunt cel vinovat, nu jucătorii, nu conducătorii. Sunt multe lucruri care s-au adunat și cred că este bine să ies din ecuația asta. Cred că jucătorii se vor descătușa și vor fi și rezultate. Eu cred că nu suntem compatibili și nu mă potrivesc eu cu ceea ce Farul își dorește. Farul nu are cum să cadă, chiar dacă joacă și fără antrenor. Farul este Farul!”, a declarat Artimon.Ion Barbu rămâne lângă FarulAu existat speculații cum că și secundul FC Farul, Ion Barbu, ar fi dorit să părăsească echipa, însă tehnicianul a infirmat aceste zvonuri.„Ieri (n.r. - sâmbătă), am fost foarte supărat. Mai sunt două etape, nu vreau să fiu laș, să plec în timpul campionatului. Vreau să rămân până la final. Nu dau bir cu fugiții, deși este o situație foarte grea și foarte rușinoasă pentru toți cei care suntem la echipă”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Ion Barbu.