FC Farul a câştigat (2-0) amicalul cu Dunărea Călăraşi

FC Farul a câștigat (2-0) amicalul cu Dunărea Călărași

FC Farul a câștigat, cu scorul de 2-0, partida amicală de ieri, cu Dunărea Călărași, golurile fiind marcate de Aioanei (min. 75) și Buzea (min. 100), ambele cu șuturi din afara careului, al doilea după o greșeală a portarului advers. Revenită din cantonamentul de la Predeal, FC Farul a trecut cu bine de primul test la săptămânii, „marinarii” câștigând cu 2-0 (0-0) meciul amical cu Dunărea Călărași. În prima repriză, care a durat 60 de minute, antrenorul Farului, Gheorghe Butoiu, a folosit următoarea formulă de echipă: Zdrâncă, Nițescu, I. Barbu, Vajou, L. Ștefan, Abuzătoaie, Lucan, Stăncioiu, Lupu, Șt. Ciobanu, Paraschiv. În partea a doua a jocului, 11-le constănțean a arătat astfel: Răuță, Pîrvan, L. Ștefan, Sascău, R. Ciobanu, Buzea, Zamfir, Păduraru, Aioanei, Jalbă, Șt.Ciobanu, pe parcurs mai intrând C. Radu și Drăghici. „A fost un meci dominat de echipa mea și, deși venim după două săptămâni de alergări pe munte, s-a văzut o îmbunătățire a jocului, în special în prima repriză, în care i-am testat pe jucătorii de bază, participanți la cantonamentul de la Predeal. Însă, în repriza secundă, nu am fost mulțumit de randamentul jucătorilor aflați în probe. În afară de Sascău și Păduraru, l-am mai remarcat doar pe Aioanei. Am decis să renunțăm la Răzvan Ciobanu, Pîrvan, Zamfir și Jalbă, fotbaliști care nu corespund cerințelor. Sper ca, până la reluarea campionatului, să mai transferăm trei-patru jucători, musai un atacant, un fundaș stânga (pentru că stăm doar în Liviu Ștefan) și un mijlocaș dreapta. Dacă se întorc Scărlătescu și Paș-covici, mai rezolvăm din probleme”, a declarat Gheorghe Butoiu. Farul va acorda revanșa Dunării, sâmbătă, de la ora 11.00, la Călărași. FC Farul (juniori A) - Carsium Hârșova 2-2 Tot ieri, pe terenul II din com-plexul „Farul”, echipa de juniori A, antrenată de Ion Constantinescu, a disputat o partidă amicală, în compania echipei Carsium Hârșova, încheiată la egalitate, scor 2-2 (2-1).