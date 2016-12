"Marinarii", eșec (0-2) și la Brăila

FC Farul a ajuns la a cincea înfrângere consecutivă!

FC Farul a mai pierdut un meci, iar acum are cinci înfrângeri consecutive. Ultimul eșec s-a produs în fața echipei CF Brăila, în deplasare, scor 0-2 (0-0). În pofida rezultatului negativ, tehnicianul „marinarilor” este mulțumit de joc și afirmă că fotbaliștii săi au prestat un joc mai bun.FC Farul nu a reușit nici sâmbătă să-și depășească condiția. A pierdut la Brăila, scor 0-2, însă antrenorul Alin Artimon consideră că „alb-albaștrii” au demonstrat că nu merită să fie pe ultimul loc al Ligii a II-a. Brăilenii și-au croit drumul spre poartă doar de câteva ori, iar atunci au marcat. În schimb, Farul a irosit numeroase ocazii la poarta lui Bunduc. Scorul a fost deschis de Adi Câmpeanu, în min. 72, și închis de Alexandru Ciocâlteu, în min 90+1. „O înfrângere total nemeritată. Am fost net superiori Brăilei ca poziționare, efort și număr de faze la poartă. Chiar și patronul Giani Nedelcu a recunoscut că am avut ocazii de a marca cât nu am avut în ultimele patru meciuri. Îmbucurător este faptul că jucătorii au reușit să ducă un meci 90 de minute. A fost o reacție bună a acestora. După ce am primit gol, ne-am creat imediat multe șanse de a înscrie. Chiar dacă am pierdut pe tabelă, am câștigat în vestiar, însă punctele sunt cele care contează, iar tabela nu ne ajută în acest moment. Una peste alta, sunt mulțumit de modul în care ne-am exprimat”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, antrenorul Alin Artimon. FC Farul: Curcă, Nițescu, Țabără, Buzea, V. Sandu, S. Popescu, Stoianof (min. 60, P. Ivanovici), Bârlădeanu, N. Berti, Coteanu (min. 69, D. Popa), Matei (min. 63, S. Chițu).Probleme în defensivăPână când nu vor rezolva problemele în defensivă, apărarea Farului va fi descoperită în continuare, iar echipa predispusă eșecurilor în lanț. „În apărare au fost mereu și încă sunt probleme. Acest lucru s-a văzut și în meciul cu Brăila. Încercăm să lucrăm cu ce avem. Gazdele au avut două ocazii de gol și din alea au marcat. Trebuie să oprim jucătorii adverși de pe la mijlocul terenului dacă vrem să nu primim gol, că odată ajunși în careul nostru, cedăm ușor”, ne-a mai spus Artimon. Etapa viitoare, FC Farul stă. Următorul meci este programat pe data de 1 decembrie, când va întâlni Săgeata Năvodari, în deplasare.