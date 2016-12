„FC Botoşani nu ne-a fost superioară cu nimic“

Ioan Sdrobiș, antrenorul principal al Farului:

„FC Botoșani nu ne-a fost superioară cu nimic“

Tehnicienii și oficialii constănțeni sunt mulțumiți de cum a jucat echipa în etapa secundă a Ligii a II-a și speră ca evoluția „marinarilor“ să crească de la meci la meci. Farul a obținut contra lui FC Botoșani primul punct din acest campionat, la capătul unei partide în care a dovedit determinare, având puterea de a reveni de la 0-1. „Se vede că, din punctul de vedere al motivației, echipa e încărcată. Printr-un efort suplimentar, jucătorii caută să acopere ce le lipsește, omogenitatea. Când o echipă, Farul, cu atâtea probleme, trece peste 0-1 cu FC Botoșani, formație cu pretenții la promovare, e bine. Adversarii nu ne-au fost superiori la niciun capitol. Însă, trebuie să fim corecți, rezultatul este echitabil. Puteam câștiga și noi, dar puteau învinge și ei. Am avut și puțin ghinion, dar neșansa face parte din joc. Am luat un gol de portar, mai bine îl primeam în prima repriză, decât așa”, a declarat antrenorul principal al Farului, Ioan Sdrobiș. „Suntem mulțumiți de evoluția băieților și de dăruirea lor. Cu puțină atenție, puteam și câștiga, dar să nu-l mâniem pe Dumnezeu, e bun și un punct”, ne-a spus președintele Farului, Relu Damian, care a completat că, imediat după joc, „marinarii” au încasat prima stabilită pentru egal. Contra lui FC Botoșani, Sdrobiș a jucat cu Nițescu fundaș dreapta, pe care l-a ales în dauna lui Vlad, jucător care nu a prins nici lotul de 18. Față de partida cu Viitorul, din prima etapă, nu s-au mai găsit în lot, pe lângă Vlad, Marian Posteucă și Forminte, înlocuiți cu Nițescu, Mutulescu și Ionuț Lupu. În săptămâna jocului cu echipa din Botoșani, s-a pus, la un moment dat, problema folosirii ca fundaș dreapta a lui Lupu, dar Sdrobiș s-a oprit în cele din urmă la Nițescu, pe Lupu aruncându-l în luptă ca mijlocaș dreapta. Farul susține următorul meci de campionat sâmbătă, 11 septembrie, de la ora 11, la Piatra Neamț, pe terenul Ceahlăului. „Mergem să jucăm și să încercăm să scoatem cât mai mult din partidă. În acest moment, obiectivul nostru e să avem evoluții mai bune de la meci la meci”, a arătat Damian, care speră ca, până la ora jocului, să rezolve legitimările lui Hurdubei și Abuzătoaie. Pe de altă parte, la antrenamentul de aseară al Farului a participat și atacantul de 19 ani Denis Husein, ultima dată la CSM Medgidia. *** „Speram la mai mult de la acest meci, ținteam victoria. Ne bazam pe faptul că Farul nu ne putea pune probleme deosebite, având în vedere că s-a organizat și a strâns jucătorii în ultimul moment, însă pe teren nu a fost așa, iar gazdele ne-au dat o replică destul de solidă. Totuși, rezultatul e pozitiv pentru noi, un punct obținut în deplasare. După egalare, ambele echipe au trecut pe lângă victorie. Farul, echipă cu talie, s-a arătat periculoasă la fazele fixe, eram convins de asta și le-am și atras atenția jucătorilor mei. Până la urmă, dintr-o fază de acest gen am și primit golul” Cristi Popovici, antrenor FC Botoșani