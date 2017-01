Fatai semnează sâmbătă cu Astra Ploieşti

Fatai semnează sâmbătă cu Astra Ploiești

Fostul atacant al Farului s-a înțeles cu echipa de Liga 1 pentru un contract pe trei ani, iar sâmbătă pleacă în cantonament la Brașov, sub comanda lui Mihai Stoichiță. După ce a devenit jucător liber de contract, Kehinde Fatai (20 de ani) și-a rezolvat rapid un angajament, urmând a semna sâmbătă, 19 iunie, un contract pe trei ani cu Astra Ploiești, unde fostul director tehnic al Farului, Dennis Șerban, activează ca manager sportiv. „Ne-am înțeles verbal, iar mâine (n.n. - sâmbătă) rezolvăm și actele. Fatai este un jucător tânăr, de perspectivă, care mi-a plăcut cât am fost la Farul. Mai am în vedere câțiva jucători de la Farul, dar eu doar propun, antrenorul Mihai Stoichiță decide. Oricum, deocamdată, Ben Teekloh nu e în atenția noastră, cum s-a zvonit”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Dennis Șerban. După ce va semna contractul, Fatai va pleca, tot sâmbătă, la munte, la Brașov, unde Astra efectuează un cantonament de pregătire, până pe 29 iunie. Liber de contract a devenit și mijlocașul Florin Pătrașcu, în urma memoriului pe care l-a depus. „Am ceva oferte, atât din Liga 1, cât și din cea secundă, dar încă nu m-am hotărât unde voi merge”, ne-a spus jucătorul. Portarul George Curcă a dorit să poată pleca de la Farul fără pretenții financiare din partea clubului, dar oficialii constănțeni nu au fost de acord, eliberându-i un document cu suma pe care o cer pentru un transfer. Prima ofertă a și venit, de la Dinamo, echipa unde Curcă a fost împrumutat sezonul trecut, dar ea nu satisface pretențiile Farului. Dinamo ar fi vrut să dea banii în două rate egale, prima peste o lună, a doua în iarnă. Un alt jucător al Farului, mijlocașul central Vasilică Păcuraru (23 de ani), este aproape de un transfer la Viitorul Constanța, echipă nou-promovată în Liga a II-a. Vasilică și-a depus memoriu pentru a deveni liber de contract, decizia urmând a o primi pe 14 iulie. „Deocamdată, sunt jucătorul Farului, dar am memoriu depus. În proporție de 70 la sută, voi merge la Viitorul. Sunt încântat de această mutare, de stabilitatea și de condițiile de la Viitorul”, ne-a spus Păcuraru, care a primit oferte și de la alte echipe, dar este decis să se transfere la Viitorul. La echipa lui Hagi ar putea ajunge și un alt mijlocaș farist, Ionuț Larie (23 de ani), dacă reușește să se înțeleagă cu Farul pentru a pleca gratis, în condițiile în care mai are un an de contract cu Farul. Altfel, după cum s-a stabilit în ședința Comitetului Executiv al Federației Române de Fotbal, de vineri, tragerea la sorți a programului competițional pentru ediția 2010 / 2011 a ligilor a doua și a treia va avea loc pe 2 august. După toate probabilitățile, Liga a II-a va începe peste două săptămâni după ce se stabilește programul.