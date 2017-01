Fatai nu intră deocamdată în planurile lui Marius Şumudică

Fatai nu intră deocamdată în planurile lui Marius Șumudică

Antrenorul principal al Farului a declarat că, în acest moment, nu se bazează pe tânărul internațional nigerian. Kenny e din nou la lot, iar de la finele lunii septembrie va evolua la Campionatul Mondial U-20 din Egipt. Participările din ultimul timp la stagiile de pregătire ale echipei naționale Under-20 a Nigeriei i-au răpit faristului Kehinde Fatai șansa de a lupta pentru un loc în echipa constăn-țeană, în startul de campionat. Atacantul de 19 ani a lipsit de la pregătirea Farului și de la multe amicale și, deși a făcut deplasarea în cantonamentul din Italia, an-trenorul principal Marius Șumudică nu se bazează deo-camdată pe el. Nici nu prea ar avea cum, în con-dițiile în care Fatai, care și în acest moment este la lotul Nigeriei, va lipsi și începând cu finele lunii viitoare, când începe Campionatul Mondial U-20, pro-gramat între 24 septembrie și 16 octombrie, în Egipt. „Nu știu când vine Fatai de la lot, dar, deocamdată, nu intră în calculele mele. L-am înțeles, e șansa lui, dar n-am ce să fac”, a spus Șumudică. Ieri, președintele executiv al Farului, Mircea Crainiciuc, a obținut „cartea verde” a lui Bogdan Andone. Pașcovici și Cristocea nu sem-naseră până ieri la prânz. În plus, Pașcovici este și incert pentru meciul de la Giurgiu, iar ieri, la primul antrenament al Farului, a efectuat doar alergări. „Pașco” crede că se va reface totuși până la meci. În caz că Pașcovici nu va putea fi folosit în prima etapă, Șumudică are variantele Leu și Gaston pentru postul de fundaș stânga, dar încearcă și alte soluții, discutând pentru un schimb de jucători, prin care să vină la Farul Alexandru Stan ori Valentin Sandu. „Gaston n-a jucat rău în Italia ca fundaș stânga. E o variantă. Apoi, mai sunt discuții pentru un schimb de jucători. Să vedem ce putem face. S-ar putea să aduc un fotbalist pe care l-am avut la Progresul și care e acum la Astra, Stan. E un jucător interesant la partea stângă, ca și un altul, Sandu. Ori Stan, ori Sandu, mi i-aș dori foarte mult”, a arătat Șumudică. În schimb, un alt accidentat în Italia, Chico, s-a pregătit normal ieri dimineață, dar la sesiunea de după-amiază a avut probleme, simțind dureri puternice în urma entorsei din timpul stagiului din „Cizmă”. Portughezul nu a rezistat decât 20 de minute din antrenament și se pare că lucrurile sunt destul de serioase. „După cum mă simt acum, cred că am doar 20% șanse de a juca duminică, la Giurgiu”, a declarat, aseară, pentru „Cuget Liber”, atacantul lusitan. Altfel, Crainiciuc a mai declarat, pentru „Cuget Liber”, că, la Giurgiu, Farul va fi încurajată de aproximativ 100 de suporteri, pe baza unei reciprocități cu Dunărea. Singura contracandidată a Farului e Farul „Ne simțim bine. Suntem dornici și în putere să începem campionatul în forță. Trebuie să readucem Farul în Liga 1 și să ne mulțumim fanii. A fost un cantonament bun în Italia și eu cred că vom debuta cu un rezultat bun la Giurgiu. Nu trebuie să ne intereseze așa mult de Dunărea, cât de noi. Avem echipă bună și, dacă ne vom face jocul, nu cred că ne poate sta cineva în cale. Singura contracandidată la promovare a Farului este Farul. Dacă, Doamne ferește, facem pași greșiți, numai noi vom fi de vină” Florin Pătrașcu, mijlocaș Farul