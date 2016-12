Fatai e frate geamăn cu „Roberto Carlos“

Puștiul nigerian de 18 ani la care a apelat Ion Marin pe acest final de campionat, Kehinde „Kenny” Fatai, are un frate geamăn care evoluează în Egipt și care este poreclit „Carlos”, după asemănarea din joc cu celebrul fundaș stânga brazilian de la Fenerbahce. Adus în toamna trecută la Farul, alături de alți trei puști din Nigeria, atacantul Kehinde Fatai a impresionat la Farul II, atât în amicale (șase goluri), cât și în oficiale (cinci reușite), astfel că antrenorul Farului, Ion Marin, forțat și de criza de efectiv cu care s-a confruntat, a apelat la el în Liga 1. Fatai (18 ani) s-a aflat în lotul Farului de la meciul cu UTA, astfel că a bifat toate cele patru victorii consecutive ale „rechinilor”. Nici că se putea impact mai nimerit cu prima ligă! La Arad și cu FC Vaslui, Fatai a fost rezervă, la Mioveni a debutat la Farul (intrând pe teren în minutul 88), iar contra Bistriței a evoluat din minutul 71, remarcându-se printr-un presing neobosit. „Sunt foarte bucuros că joc pentru prima echipă a Farului, în Liga 1. Vreau să demonstrez că am valoare. Îi sunt recunoscător acestui club, care m-a adus din Nigeria. Vreau să devin un erou al Farului”, a declarat Fatai, pentru „Cuget Liber”. Numele mic al nigerianului este Kehinde, dar îi place să i se spună „Kenny”, așa cum era strigat și în țara sa. Născut la Jos, Kenny are trei frați (unul dintre ei îi este frate geamăn) și o soră. Geamănul se numește Taiye, joacă fotbal (mijlocaș defensiv) în Egipt și este poreclit „Carlos”, pentru că seamănă la joc cu celebrul brazilian al lui Fenerbahce, Roberto Carlos. Kenny locuiește în cantonamentul Farului, alături de ceilalți tineri nigerieni, Chinonso Henry Ihelewere, Mansour Abdul Rasak și Uche Okoro („ei sunt ca și frații mei, ne știm de mici“), iar la meciuri l-a avut coleg de cameră pe Ben Teekloh. Dintre fariști, Kenny îi admiră în mod deosebit pe Maxim („evoluează cu mare încrâncenare”), pe Todoran și pe Șchiopu („sunt foarte experimentați”), iar din străinătate îi place stilul de joc al lui Thierry Henry. Cei patru nigerieni iau de două ori pe săptămână lecții de limba română, la club, iar rezultatele au început să se vadă. Dintre mâncărurile românești, lui Kenny îi plac preparatele de pui, dar a descoperit cu plăcere și mămăliga.