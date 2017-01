Fascinaţi de pilotul de bombardier

Un veteran de război de 100 de ani le-a povestit viața sa sportivilor de la LPS

Fascinați de pilotul de bombardier

Sportivii de la LPS „Nicolae Rotaru” CSS au ascultat, vineri, o parte a poveștii de viață a veteranului de război Oprea Roșca. Peste o săptămână, fostul pilot, care este un fan al ciclismului și al oinei, va împlini 100 de ani. Conducerea Liceului cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru” CSS Constanța l-a invitat, vineri, la o întâlnire cu elevii, pe veteranul de război Oprea Roșca, pentru a marca într-un stil aparte Ziua Europei. Fostul pilot din cel de-Al Doilea Război Mondial împlinește pe 16 mai… 100 de ani, dar, după vitalitatea sa și după cum arată, nu-i dai mai mult de 75-80. E născut pe 16 mai 1909, la Izvoru Mare (fosta Mamut-Cuius), lângă Medgidia, unde părinții și bunicii săi s-au stabilit, la începutul secolului 20, cu 900 de oi și cinci măgari, venind de la Săliștea Sibiului. „Acum 90 de ani, și eu eram ca voi!”, a izbucnit în plâns și s-a închinat Oprea Roșca, intrând în sala în care îl așteptau sportivii și i-a văzut, și mici, și mari. Timp de o oră și jumătate, Oprea Roșca a dovedit o poftă de vorbă și o memorie de invidiat, amintindu-și cu acuratețe de fapte și detalii petrecute cu zeci de ani în urmă: școala primară de la Izvoru Mare, liceul și internatul de la Galați, munca încă din adolescență, luarea la oaste (a refuzat artileria pentru aviație), fabrica de avioane de la Brașov, războiul, slujba de la Brașov din Ministerul Economiei Forestiere, ieșirea la pensie și stabilirea definitivă la Constanța, unde a găsit un mediu natural propice însănătoșirii sale (suferea de inimă). Soția lui Oprea Roșca are 96 de ani, iar cei doi au împreună o fată. Fostul pilot a fost mezinul familiei, care a mai numărat un băiat și o fată. Mama sa a rămas văduvă la 26 de ani, capul familiei, ofițer de cavalerie, murind cu patru luni înainte de nașterea lui Oprea Roșca. „Mă bucur foarte mult că, la vârsta aceasta, sunt lucid. Sunt oameni care, la 60 - 70 de ani, merg pe stradă și vorbesc singuri. Nu am băut și nu am fumat niciodată. Nu m-am atins de băutură nici când am fost naș de cununie”, le-a spus Oprea Roșca tinerilor sportivi. În tinerețe, veteranul de război a practicat ciclismul, câștigând o cursă Galați - Constanța. Un alt sport care îi place este oina. Andrei Szemerjai, directorul LPS „Nicolae Rotaru” CSS, i-a spus lui Oprea Roșca că îl va invita și în decembrie, de Sf. Nicolae, cu ocazia zilelor liceului. Săptămâna viitoare, când își va serba centenarul, Oprea Roșca va primi și un tort din partea LPS.