Farului i s-a transmis că este pe lista retrogradării

Farului i-au parvenit informații cum că ar fi fost pusă pe lista retrogradării. „La o discuție la Ligă, Jean Garabet, membru în Comitetul Executiv al FRF, i-a transmis lui Viorel Stoica, directorul nostru sportiv, că Farul este pe lista retrogradării. Cine a pus-o acolo nu i s-a spus”, a dezvăluit Sevastian Iovănescu, antrenorul secund al Farului. „Dacă se dorește retrogradarea Farului? Într-adevăr, s-au auzit asemenea vorbe”, a spus și consilierul tehnic Cristi Cămui. Iovănescu s-a plâns și de modul în care este tratată echipa constănțeană în fața granzilor Ligii 1, oferind în acest sens ca exemplu „Recursul etapei”. „Am trimis la emisiune fazele de la Timișoara. La orele 18 și 19 am luat legătura cu Ovidiu Ioanițoaia, iar la 20 cu Ion Crăciunescu. Mi s-a spus că voi interveni în timpul emisiunii. Am sunat de două ori, dar mi s-a cerut să am răbdare. După intervenția lui Marian Iancu, nu am mai intrat în direct. S-a ascultat doar un punct de vedere, al Timișoarei, dându-i-se dreptate ei, și nu nouă. Noi nu am fost consultați. La toate golurile timișorenilor au fost nereguli. Tot aseară (n.n. - duminică), i-am spus lui Crăciunescu și de memoriul nostru la meciul cu CFR Cluj. Răspunsul? «Bebe, n-am ce să-și fac, sunt interese prea mari la acel meci. Cu Clujul n-am ce să-ți fac». Incredibil! Care este unitatea de măsură cu care judecă CCA, de nouă nu ni se ia în seamă memoriul, dar Serea este scos din arbitraj a doua zi?”, a declarat Iovănescu.