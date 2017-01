Farul vrea să-i spulbere Ceahlăului aura de invincibilitate

„Marinarii“ se pregătesc să-i administreze liderului Ligii a II-a prima înfrângere stagională. Meciul se joacă sâmbătă, de la ora 11, la Constanța. Fără înfrângere în retur, FC Farul o așteaptă încrezătoare pe Ceahlăul, singura echipă din seria întâi a Ligii a II-a care nu a pierdut în cele 17 meciuri de până acum. Liviu Ștefan, căpitanul Farului, e încrezător că „marinarii” vor reuși să întrerupă seria de invincibilitate a nemțenilor. „Știți cum se spune, orice are un început. Sperăm să fim noi cei care le vom provoca prima înfrângere celor de la Piatra Neamț. Va fi însă un meci foarte greu, întrucât Ceahlăul e o echipă închegată, pregătită pentru Liga 1. Dar și Farul a arătat în acest început de retur că poate învinge orice adversar din campionat. Ne dorim foarte mult o victorie, dar aș minți dacă aș spune că nu ne-am mulțumi și cu un punct. Un succes ar fi o mare bucurie pentru noi, pentru că am fi primii care am bate Ceahlăul”, a declarat Liviu. În condițiile absenței lui Ion Barbu, accidentat, probabil că perechea de stoperi a con-stănțenilor va fi formată, sâmbătă, din Liviu Ștefan și Nicolas Vajou, care a revenit ieri la antrenament. Retragerea lui Liviu în apărare va duce la titularizarea la mijlocul terenului, ca închizător, a lui Florin Buzea, unul dintre remarcații Farului la Botoșani. Liviu Ștefan este de părere că lipsa din defensivă a veteranului Barbu nu are cum să nu „cântărească”, dar speră ca apărarea să iasă cu bine în cele din urmă din confruntarea cu atacul nemțean. După părerea căpitanului „marinarilor”, cei mai periculoși nemțeni sunt Bădescu și Cebotaru. „Știe toată lumea că Bădescu e principalul pericol. Nu am jucat cu el la Farul, dar îl cunosc bine. La mijlocul terenului foarte bun e și Cebotaru. Aceștia doi sunt cei mai periculoși de la Ceahlăul. Dar, dacă noi ne vom închide bine și ne vom face jocul obișnuit, până la urmă niciun jucător nu e de speriat”, menționează Liviu Ștefan. „Tribunele trebuie să ne dea aripi“ Fundașului de 32 de ani i-ar plăcea ca meciul să se joace într-o atmosferă apăsătoare pentru Ceahlăul. „Ne dorim să vină lume multă la meci, pentru că s-a văzut și la partida cu Viitorul că ne-am dorit mult să câștigăm. În plus, jucăm cu liderul campionatului și venim după o victorie în deplasare, la Botoșani, unde greu se iau puncte. Avem nevoie de cât mai mulți constănțeni în tribună, ca să ne încurajeze și să ne dea aripi”, a arătat căpitanul Farului.