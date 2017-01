Viorel Duru, directorul Direcției Licențe și Afilieri a FRF:

„Farul va avea una dintre cele mai frumoase baze sportive din România”

Viorel Duru, directorul Direcției Licențe și Afilieri a Federației Române de Fotbal, este de ieri la Mamaia, în concediu. Oficialul federal nu a pierdut prilejul de a trece și pe la stadionul „Farul”, pentru a vedea cum decurg lucrările de modernizare. Duru va fi prezent și la meciul Farul - Steaua. „Sunt în concediu și am profitat de șederea mea pe litoral pentru a vizita și stadionul «Farul». Ultima dată am fost aici în urmă cu o lună și jumătate și am înțeles atunci de la responsabilii clubului că vor să modernizeze arena. Acum am venit să văd în ce stadiu se află lucrările. Sunt în regulă, probabil că până la ora jocului cu Steaua vor fi încheiate și ultimele modernizări, de la masa presei, unde s-a realizat o altă infrastructură, modernă. Cred că vor fi mulțumiți colegii dumneavoastră din presă de condițiile oferite”, a declarat Viorel Duru, pentru „Cuget Liber”. Responsabilul federal este de părere că, „atunci când totul va fi gata, inclusiv noul cantonament, unul modern, util pentru toți jucătorii, începând cu cei mai mici fotbaliști și până la cei de la prima echipă”, Farul va avea una dintre cele mai frumoase baze sportive din țară. „Mă bucur să constat că patronii din fotbalul românesc au înțeles că succesul vine și din investițiile pe care le fac în baza sportivă. Așa este la Farul, dar am văzut lucruri bune, în ultimul timp, și la multe alte echipe din Liga 1", ne-a mai spus Viorel Duru. Stadionul, în haine noi După ce s-a încheiat campionatul 2006/2007, la baza sportivă a Farului au demarat ample lucrări de modernizare, având în spate un efort financiar consistent. Au fost schimbate scaunele de pe stadion. Suprafața de joc a terenului principal și a celui de antrenament au suportat lucrările anuale de întreținere. Zona presei va căpăta un nou look. Sala de forță a fost refăcută și dotată cu aparatură modernă. Se lucrează la construirea unui teren artificial, cu dimensiunile 51 m / 96 m. Lucrări de modernizare au loc și în clădirea administrativă și la centrala termică. S-a schimbat cablul de alimentare la tabela electronică de marcaj. De astăzi, începe montarea noilor bănci de rezerve, cu scaune din piele, albastre, cu sigla clubului. Minihotel cu trei niveluri De asemenea, în cadrul aceluiași program investițional, baza sportivă a SNC va fi reabilitată, tot în folosul Farului. Se intenționează și mărirea terenului principal, cu 10 m lungime și cu câte 4 m pe laturi, după cum, tot la baza din str. Primăverii, se va ridica și un minihotel cu trei niveluri, pentru minimum 70 de fotbaliști (echipa întâi, a doua și copii de valoare). Șoc la Craiova Păcat, îmi pare rău pentru startul cu stângul al Farului, dar sunt convins că șocul pe care l-au primit la Craiova îi va ajuta pe fotbaliști să găsească resurse pentru un joc bun și un rezultat pe măsură contra Stelei. 