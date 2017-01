Farul tratează cu FK Rad pentru transferul lui Marko Randelovic

Dintre cei doi sârbi sosiți în probe, echipa constănțeană s-a hotărât să-l oprească pe stoper, la atacant renunțând. „Marinarii” nu au fost impresionați nici de portarul Tudorel Stanciu, care a plecat deja. FC Farul a demarat tratativele cu prim-divizionara sârbă FK Rad Belgrad pentru achiziționarea fundașului central Marko Randelovic (25 ani, 1,84 m - 74 kg). Sosit la Constanța luni seară, alături de un alt jucător de la FK Rad, atacantul Milan Jovanovic (26 ani, 1,87 m), Randelovic i-a impresionat pe antrenorii Farului la cele trei antrenamente la care a participat până acum, principalul Ștefan Stoica dându-și OK-ul pentru transferul său. „Îmi place acest jucător și vreau să-l luăm. La ceilalți doi am renunțat însă”, a declarat „Mourinho”, referindu-se la Jovanovic și la portarul Tudorel Daniel Stanciu (30 ani). În cazul lui Randelovic, care mai are contract cu FK Rad un an și jumătate, Farul dorește un împrumut până în vară, cu opțiune de prelungire. Sârbii ar fi vrut ca Farul să-i ia pe ambii jucători veniți de la FK Rad, la pachet. *** 11 meciuri dintre cele 15 susținute de FK Rad în turul sezonului 2009/2010 al primei ligi sârbe a jucat Marko Randelovic, totalizând 910 minute. Stoperul a fost titular integralist în zece partide, iar într-una rezervă, intrând pe teren în minutul 80. Milan Jovanovic a fost rezervă în tur, evoluând doar 39 de minute, în trei partide (18 - 16 - 5 minute). Chico s-a antrenat fără probleme După ce, marți, a început alergările ușoare, ieri, golgheterul Farului, Chico, s-a antrenat normal, fără a întâmpina probleme. În schimb, Doicaru a conti-nuat programul separat, alături de Gârlă. „Mă bucur că Chico a rezistat. Cu Doicaru nu am vrut să risc, pentru a-l putea avea apt la meciul de duminică”, a declarat Ștefan Stoica. La antrenamentul de ieri, singurul al zilei, „Mourinho” a avut sub comandă 26 de jucători, cu cinci mai puțin decât la ședința de pregătire de marți. Dacă la Stanciu și la Jovanovic a renunțat, pe tinerii Tudorache, I. Călin și A. Iovănescu antrenorul i-a trimis la pregătirea Farului II, pentru meciul de debut în returul Ligii a III-a, cu CSM Medgidia (în deplasare), partidă care va avea loc mâine, de la ora 14. Pe lângă cei trei, Stoica va ceda și alți jucători de la prima echipă pentru confruntarea de la Medgidia, urmând a se hotărî astăzi asupra lor. *** „Față de turul de campionat, am pierdut doi jucători importanți, ambii fundași centrali, Diogo și Papp, dar sperăm ca cei care au venit în locul lor, Ninu, Larie și Ignat, să-i înlocuiască cu brio. În retur, nu trebuie să mai facem pași greșiți acasă și să câștigăm tot, în paralel cu un parcurs de regularitate și afară. Avem meciuri dificile în startul returului, dar am încredere că ne vom descurca” Alexandru Mățel, căpitanul FC Farul Farul - Dunărea Giurgiu, arbitrat de Georgian Ionescu Partida Farul - Dunărea Giurgiu va fi arbitrată de Georgian Ionescu (Buzău); asistenți, Valentin Avram (București) și Adrian Popescu (Craiova); rezervă, Florin Miron (București); observatori, Tudor Constantinescu (București) și Ion Dănciulescu (Târgoviște). Meciul se joacă duminică, de la ora 11.