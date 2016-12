Farul transferă doi jucători de la Ceahlăul

Potrivit patronului clubului constănțean, Giani Nedelcu, „marinarii“ sunt în tratative avansate cu prim-divizionara din Piatra Neamț pentru achiziționarea unui vârf de atac și a unui mijlocaș dreapta. „Discuțiile sunt aproape gata și probabil că poimâine (n.n. - vineri) vom perfecta actele”, a declarat aseară, pentru „Cuget Liber”, Giani Nedelcu. Pe lângă cei doi nemțeni, la Farul vor mai veni jucători. Nerealizarea transferului lui George Curcă i-a determinat pe oficialii Farului să pună în capul listei de achiziții, alături de un fundaș central, și un portar rutinat. În acest moment, „marinarii” stau doar în Radu Sardescu, goal-keeper cu evoluții apreciate în tur, însă lângă el antrenorul Ștefan Stoica mai vrea un portar experimentat. „Încă din prima zi ca antrenor al Farului, mi-am dorit achiziționarea a încă unui portar. Dacă vrei să vorbești de Liga 1, trebuie să fii asigurat în poartă”, a declarat „Mourinho”. În mai multe meciuri din prima parte a Ligii a II-a, Sardescu l-a avut rezervă pe Florin Dobre, iar de la reluarea pregătirii al doilea goal-keeper e Vlad Neagu, care a și făcut deplasarea la Poiana Brașov. Niciuna dintre aceste două soluții din curtea proprie nu-i dă însă liniște antrenorului constănțean. Dobre are unele probleme, dar nici nu dorește, se pare, să mai continue cu Farul. În plus, la munte, Neagu s-a accidentat, urmând program separat, din pricina unei tendinite, astfel că achiziționarea unui alt portar e stringentă la Farul. Ștefan Stoica mai cere și un stoper, reîntoarcerea la FC Vaslui a lui Paul Papp lăsând un mare gol în centrul defensivei constănțene. „Sperăm să rezolvăm problema apărătorului și a portarului (sau măcar cea a fundașului) până când echipa va pleca în stagiul din Antalya, pe 28 ianuarie. Antrenorul Ștefan Stoica trebuie să aibă neapărat în Turcia apărătorul central, pentru a-l integra în sistemul de joc”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Sevastian Iovănescu, președintele executiv al Farului, care a părăsit, ieri, cantonamentul din Poiana Brașov, întorcându-se la Constanța. Aseară, Giani Nedelcu ne-a declarat că îi va aduce lui Stoica chiar doi fundași centrali. S-au înțeles cu Rusmir Sevastian Iovănescu ne-a mai spus că diferendul dintre club și mijlocașul sârb Dejan Rusmir va fi stins, iar fotbalistul va rămâne la echipă. „Înainte de plecarea la munte, am avut o discuție cu Rusmir și am ajuns la un punct comun, dovadă că jucătorul a făcut deplasarea la Poiana Brașov. Îi vom da banii, iar contractul îi va merge în continuare, Dejan promițând că va rămâne la Farul”, a arătat Iovănescu. Matei trage tare la munte După cele trei antrenamente de marți, „marinarii” au avut ieri în program două ședințe de pregătire. „Ne pregătim intens pentru un retur de campionat care va fi de foc. Avem două și trei antrenamente pe zi, solicitante, nu-i vorbă, dar cărora le facem față. E greu, ne sculăm cu noaptea în cap, zăpada e și ea mare, însă strângem din dinți, pentru că această pregătire ne va folosi în partidele oficiale”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, tânărul mijlocaș Cosmin Matei, care, alături de Mățel, a obținut cele mai bune rezultate la testul fizic Yo-Yo de dinaintea plecării la munte. De curând, Matei a fost cerut de Steaua, dar oficialii Farului, având ca obiectiv promovarea imediată, au declarat netransferabili, cel puțin până la finele acestui campionat, toți jucătorii din lotul de bază.