Farul şi-a prezentat achiziţiile

Farul și-a prezentat achizițiile

Farul i-a prezentat, ieri, într-o conferință de presă, pe cei trei jucători pe care i-a achiziționat până acum, atacanții Ștefan Ciobanu și Emil Nanu și mijlocașul stânga senegalez Gaston Mendy. „Am făcut destul de bine trecerea de la Delta Tulcea la prima ligă. Cu pregătirea bună pe care am efectuat-o la Brașov și cu cea din Austria, sper să mă ridic la pretențiile Ligii 1. Avem un program greu în campionat, dar nici un meci nu este dinainte câștigat sau pierdut. Trebuie să strângem rândurile", a declarat Ciobanu. „M-am acomodat bine la Farul. Sigur, e diferență între Liga I și a II-a, dar sper să merg din bine în mai bine. Nu mi-am propus un anumit număr de goluri cu Farul, sper să joc cât mai bine. Am făcut treabă bună la Tulcea cu profesorul Gache, iar cu Ciobanu mă înțeleg excelent în atac", a arătat și Nanu. „Îmi place fotbalul și vreau să joc la cel mai înalt nivel, la o echipă bună, de aceea am ales Farul. Cu Gerlem am jucat la Estoril. Pot evolua mijlocaș stânga, mijlocaș central stânga, dar și atacant", a fost și declarația lui Gaston.