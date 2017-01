Farul şi-a încărcat bateriile în Bulgaria

Farul și-a încărcat bateriile în Bulgaria

FC Farul încheie, sâmbătă, stagiul de pregătire de cinci zile din Bulgaria, cu un meci amical, contra lui Cerno More Varna. Disputa, revanșa întâlnirii de pe 8 septembrie, de la Constanța, începe la ora 11, și se joacă pe unul dintre terenurile de la Albena. Pe perioada stagiului, „rechinii" au fost cazați la Nisipurile de Aur și s-au antrenat la Albena. Tehnicienii fariști apreciază că pregătirea s-a desfășurat fără cusur. „Au fost antrenamente bune, pe care le-am ținut pe terenuri ireproșabile. Băieții au răspuns bine la ce le-am cerut", a declarat, pentru „Cuget Liber", secundul Cristi Cămui. Îmbucurător este și că sesiunile de pregătire nu au lăsat urme medicale asupra jucătorilor. Doar fundașul central Cristi Șchiopu simțea vineri, după primul antrenament, unele dureri la spate, dar prezența sa la meciul cu bulgarii nu este pusă în pericol. Înainte de amicalul din urmă cu mai mult de o lună, de la Constanța, Cerno More ocupa locul nouă în clasamentul primei ligi din țara vecină. Între timp, a ajuns pe poziția a 15-a, din 16 echipe, cu 6 puncte din 8 meciuri. Naționala, material de studiu După meci, „rechinii" se întorc imediat acasă, iar seara și-au anunțat prezența pe stadion, la partida România - Olanda. „O asemenea confruntare nu trebuie ratată. Ai ce învăța de la ea. Vom vedea cei mai buni jucători români, iar adversarul e Olanda, care nu mai are nevoie de nicio prezentare. Însă de la Națională se învață chiar și când joacă împotriva Luxemburgului sau a unei alte echipe mai slab cotate", a declarat antrenorul Constantin Gache. Jucătorii Farului au pauză duminică, urmând a se întoarce la pregătire luni după-amiază. Constănțenii susțin următorul meci de campionat duminică, 21 octombrie, cu UTA, pe teren propriu, de la ora 17.