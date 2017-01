Farul şi-a amânat meciul de la Bârlad

Divizia Națională de rugby, etapa întâi

Farul și-a amânat meciul de la Bârlad

Sâmbătă, se dă startul ediției 2010 a Diviziei Naționale la rugby, însă unica reprezentată a Constanței în competiție, RCJ Farul, nu va juca. Gruparea de la malul mării și-a amânat meciul de la Bârlad, pentru că are mulți jucători indisponibili, accidentați sau convocați la lotul național. „Pentru noi, campionatul începe mai târziu, deoarece nu vom face deplasarea la Bârlad, din lipsă de efectiv. Încă nu s-a fixat data acestui joc”, a declarat antrenorul secund al „marinarilor”, Sorin Trancă. O altă întâlnire, cea dintre CS U „Aurel Vlaicu” Arad și CSM Știința Baia Mare, a fost reprogramată pentru data de 31 martie. Iată și programul celorlalte partide din prima etapă a turului: Grupa A: CSM Bucovina Suceava - Dinamo București, CSM București - U Cluj; Grupa B: Poli Iași - RCM Timișoara, Știința Petroșani - Steaua București (se joacă în Capitală). De urmărit și evoluția CSM-ului București, echipă antrenată de un constănțean, Cristian Brănescu, tehnician care are sub comandă nu mai puțin de cinci jucători crescuți pe litoral: Petreanu, Munteanu, Zapan, Zainea și Florea.