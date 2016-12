"Farul se va întoarce în Liga I"

3

suntem prea putini in tribune!

Constanteni, veniti la stadion sa ajutam Farul, atat cu prezenta cat si financiar! E rusinos ca in prima etapa, jucand contra Sportului, doar 300 de constanteni au fost in tribune! Din punctul asta de vedere, se vede ca nu meritam ca Farul sa fie in Liga I, pentru ca suporterii Farului nu prea mai exista! Sunt curios cati tradatori o sa fie la meciul Viitorului in tribune. Daca vor fi mai multi ca la Farul atunci trebuie sa ne luam adio de la promovare! Constanteni, treziti-va! Hai Farul! Singurul club care conteaza in Constanta!