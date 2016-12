Petre Buduru:

„Farul se poate salva“

Managerul sportiv al lui Dinamo, constănțeanul Petre Buduru, fost jucător și președinte la FC Farul, a declarat, ieri, că echipa constănțeană se poate salva de la retrogradare. „Farul poate rezista în Liga 1 în această stagiune. Pe lângă campionat, are și variantele FC Argeș și Delta Tulcea, care îi reduc șansele de a juca la matineu din sezonul viitor. Recunosc că mi-a fost frică de meciul de vineri, de jucătorii tineri ai Farului. Însă, după ce am început să înscriem, au cedat psihic, iar mijlocul terenului nu a mai jucat bine. Farului îi lipsește omogenitatea, dar are câțiva fotbaliști tineri foarte buni, precum Pătrașcu, Voiculeț, Alibec sau Mățel, pe care se poate conta în viitor”, a spus Buduru, care, la partida Farul - Dinamo 1-4, a stat pe banca oaspeților, ca delegat, în absența lui Tică Dănilescu, suspendat. Oficialul dinamovist s-a referit și la cazul „Marcel Lică”: „Îmi pare rău de ce i se întâmplă. Este acuzat că a luat 2.000 de dolari, dar tot la fel de bine cred că poate fi cercetat în libertate. Dacă nu e vinovat, cine îi mai șterge lui imaginea? Sunt convins că Marcel Lică e un bun manager, are afaceri proprii, iar pentru el 2.000 de dolari nu sunt o problemă”.