Farul se bate cu Delta Tulcea pentru podiumul Ligii a II-a

După cele două zile de pauză care au urmat meciului de la Galați, fotbaliștii Farului au revenit ieri la antrenamente, demarând pregătirea jocului cu Delta Tulcea, de duminică, de la Constanța. La ședința de pregătire care s-a desfășurat, după-amiază, pe terenul secund, au luat parte 23 de „marinari”, dintre care doi, Vlas și Cristocea, ambii cu probleme medicale, au avut program se-parat. Ceilalți 21 au fost Sardescu, Fl. Dobre - portari; Mățel, Diogo, Papp, Barbu, Buzea, Gaston - fundași; Andrade, M. Soare, B. Andone, B. Teekloh, Păcuraru, Rusmir, L. Mihai II, C. Matei, Mansur, L. Leu - mijlocași; Chico, M. Ene, Fatai - atacanți. Acuzând o contractură la gambă, Pașcovici nu a ieșit pe teren. „Sperăm să-l refacem pe Cosmin până duminică. La fel și cu Cristocea, să vedem cum se va simți până la meci”, a declarat antrenorul principal al Farului, Marius Șumudică. După antrenament, jucătorii au încasat prima pentru victoria de la Galați (1.000 de lei în mână), primind totodată asigurările conducerii că, într-o zi - două, își vor lua și salariile pe luna septembrie. Țintesc la vârf „Duminică, vom întâlni o echipă cu o experiență bogată la nivelul Ligii a II-a, care joacă bine, așa că vom avea meci greu. Cred că e o partidă decisivă pentru locul doi. Noi putem termina turul chiar și pe locul întâi, dacă batem tot în cele cinci meciuri rămase, iar Victoria Brănești va face pași greșiți. Într-adevăr, Deltei îi vor lipsi patru jucători, cei împrumutați de la Farul, Pantelie, Nanu, Pătrașcu și Larie, dar să nu uităm că și fără ei Tulcea a făcut o figură frumoasă. Însă, dacă vom juca precum în ultimele patru meciuri, când am învins pe linie, vom avea câștig de cauză”, a declarat mijlocașul liberian al Farului, Ben Teekloh. Recordul lui Sardescu Fără gol primit în cele patru succese consecutive ale echipei, de când a devenit titularul Farului, portarul Radu Sardescu vrea să continue seria pozitivă. „Sper să nu iau nici acum gol, dar în primul rând contează victoria. Nu mi-am făcut un scop din a încheia fiecare meci cu poarta neperforată. Și la Progresul am avut o asemenea perioadă bună, în cinci partide la rând am primit doar un gol. Fiecare meci e greu în felul lui. Trebuie să fiu concentrat tot timpul, pentru că o fracțiune de secundă de neatenție a mea poate costa echipa. Cu Delta, va fi un meci de luptă. Ambele echipe vor juca cu ambiție. Probabil că tulcenii vor revanșa după ce i-am bătut în Cupă chiar la ei acasă, dar noi nu concepem să ratăm cele trei puncte”, a declarat Sardescu. Cinci memorii Altfel, Rastovac, Gosic, Rusmir, Șchiopu și Mățel au depus memorii prin care solicită încasarea drepturilor financiare. Ieri, Farul a trimis Camerei Naționale de Soluționare a Litigiilor o cerere de amânare a judecării celor cinci cazuri, răspunsul federal la această solicitare urmând a veni astăzi. Mățel a avut însă ieri, înainte de antrenament, o întrevedere cu Sevastian Iovănescu, președintele executiv al Farului, care i-a spus că își va primi banii, zilele acestea. Tot ieri, la București, cazul „Marius Șumudică” de la Comisia de Disciplină a Federației Române de Fotbal a avut un nou termen. A fost însă ultimul, Comisia respingând ca nefondată acțiunea arbitrului de la meciul FC Botoșani - Farul 4-1, Radu Petrescu, „fluieraș“ care îl reclamase pe Șumudică. Speța a fost susținută din partea Farului de Valentina Petre, directorul departamentului juridic și resurse umane al clubului, iar antrenorul secund Radu Crețulescu a depus mărturie în favoarea lui Șumi. *** Ieri, într-un meci restanță din etapa a 9-a a Ligii a II-a, seria întâi, FC Snagov - FCM Bacău 1-1 (Petrescu 28 / Datciuc 77), scor în urma căruia Snagov ocupă locul 15 (10 puncte), iar băcăuanii se află pe poziția a 10-a (15p). Miercuri, 11 noiembrie, de la ora 14, se joacă o nouă partidă restantă (din etapa a 8-a), Săgeata Stejaru (locul 7, 18p) - Steaua II (9, 15p).