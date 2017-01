Farul s-a oprit în sferturile Cupei Hagi

Echipa de 10-12 ani a FC Farul a pierdut dramatic, vineri, partida de pe stadionul „Farul” din sferturile de finală ale Cupei Hagi, contra lui Kinder Sângeorgiu de Mureș. După o evoluție halucinantă a scorului, meciul s-a încheiat la egalitate, 4-4, iar la loviturile de departajare ardelenii s-au impus cu 5-3. Farul nu merita să piardă, după un joc în care a dominat, a creat faze frumoase, dar a ratat foarte mult. „Rechinii“ mici au combinat frumos și s-au dăruit, însă nu au fost foarte inspirați la finalizare și au luat ușor câteva goluri. Farul a deschis scorul (Caciandone - min. 6), dar s-a văzut egalată peste patru minute, după un șut de la distanță. În minutul 15, Caciandone a punctat pentru 2-1, iar la puțin timp după aceea, Talașman a ratat desprinderea, trimițând mingea în bară. Repriza s-a încheiat 2-2, după golul din minutul 19 al lui Kinder, la un șut deviat de Abdula. Dacă, în prima repriză, Kinder a fost cea care a alergat de fiecare dată după egalare, după pauză, a făcut-o Farul. Constănțenii s-au întrecut iar în ratări, dar de marcat, pentru 3-2, au marcat mureșenii, în minutul 41, la prima lor fază din partea secundă. Farul nu a cedat și a reușit egalarea (min. 53), prin același Caciandone, care a finalizat faza de efect a lui Talașman. În minutul 55, Kinder a trecut iar în avantaj, 4-3, dar, cu două minute înainte de final, „rechinii“ mici au egalat, prin căpitanul Ghenciu, ducând meciul la loviturile de departajare. De la punctul cu var au înscris Caciandone, Culețu și Abibula, ratând Ghenciu, astfel că mureșenii au câștigat cu 5-3. Finalul partidei i-a găsit pe fariști prăbușiți pe gazon, mulți dintre ei îndreptându-se apoi plângând către vestiare. „Lasă, copii, nu-i nimic, așa vă căliți, și cu bune, și cu rele“, i-a consolat Gică Hagi pe jucătorii Farului. În celelalte meciuri de vineri din sferturi, Pandurii Tg. Jiu - Gloria Bistrița 0-2, Steaua Dunării Galați - Poli Iași 1-1, 5-3 la loviturile de departajare, și CSM Reșița - Steaua 4-3. Sâmbătă, în semifinale, se joacă Mureș - Reșița (ora 9,30) și Bistrița - Galați (ora 11). „Farul merita victoria” „Din păcate, am părăsit competiția, deși cred că, totuși, meritam să câștigăm, în urma evoluției jocului și a modului în care băieții au evoluat, au luptat și s-au dăruit. În fața porții însă, am ales de prea multe ori soluția nepotrivită sau am lovit greșit mingea. Însă, jocul a încântat publicul și au fost multe faze foarte frumoase. Păcat de munca lor, pentru că și-au dorit enorm să câștige. Au ratat însă mult. Kinder a fructificat cam tot ce a avut, însă și în urma unui joc nu prea bun al portarului nostru. Îi felicit pe băieți. Din păcate, nu au avut șansă“ Ionel Melenco, antrenor FC Farul FC Farul - Kinder 4-4, 3-5 la penalty-uri Pentru Farul au marcat Caciandone (min. 6, 15, 53) și Ghenciu (min. 58) FC Farul (antrenor, Ionel Melenco): Nicolae - Abibula, Abdula, Culețu, Ghenciu (cpt), Talașman, Caciandone. Restul lotului: Popa - Scarlat, Vanghele, Herghelegiu, Lazăr, Nedelcu, Rogoza.