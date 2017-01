Farul s-a obişnuit cu gustul victoriilor

„Marinarii” au învins cu 2-1 pe AC Sangiovanesse, în turneul din Italia

Farul s-a obișnuit cu gustul victoriilor

Aflată într-un stagiu de pregătire în Italia, FC Farul a susținut, sâmbătă, cel de-al treilea meci amical, în compania formației AC Sangiovanesse. Așa cum s-a întâmplat și în precedentele teste, „marinarii” s-au impus la limită, cu scorul de 2-1. Farul a preluat modelul echipelor italiene și s-a specializat în victorii la limită. După 1-0 cu Luchesse și 3-2 cu Eupen, „marinarii” au învins cu 2-1 pe AC Sangiovanesse, o formație care tocmai a retrogradat din Liga a III-a a Italiei. Prima repriză s-a încheiat la egalitate, 1-1, golul constănțenilor fiind înscris de atacantul Marius Ene. După pauză, Farul a înclinat balanța în favoarea sa, fundașul Cosmin Pașcovici aducând victoria printr-un gol din fază fixă. „După meci, am vorbit cu antrenorul Marius Șumudică. Mi-a spus că este mulțumit de modul în care jucătorii răspund la comenzile sale. Toată lumea este dispusă la efort și se încadrează în programul întocmit de tehnician, cu două antrenamente pe zi și meciuri amicale. Condițiile de pregătire sunt foarte bune”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, directorul general al Farului, Mircea Crainiciuc. Oficialul constănțean a ținut să precizeze că adversarii Farului, chiar dacă nu sunt echipe de legendă ale fotbalului mondial, sunt foarte ambițioși. „Există voci care susțin că Farul a întâlnit doar formații mici. E adevărat, nu am avut verificări cu Milan sau Arsenal, dar vă asigur că, pentru această fază a pregătirii, echipele pe care le-am învins au dat o replică viguroasă, au pus reale probleme. Ca dovadă, nu am câștigat cu 8-0, ci numai la limită”, a explicat Crainiciuc. Până la finalizarea stagiului de la Montecatini, Farul va mai susține una sau două partide de verificare. Conform programării inițiale, Șchiopu și compania urmau să întâlnească, astăzi, o selecționată formată din jucători liberi de contract din primele două ligi italiene, dar este foarte posibil ca amicalul să fie amânat pentru data de 5 august. „Șumudică va decide dacă mai are nevoie de încă un joc”, a spus Crainiciuc. Din câte se pare, varianta testului cu AS Livorno, echipă de Serie A, a căzut definitiv.