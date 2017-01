Farul s-a înţeles cu Astra pentru transferul lui Măţel

Farul s-a înțeles cu Astra pentru transferul lui Mățel

Cele două cluburi au bătut palma ieri. Jucătorului i-a fost oferit un contract pe patru ani, pe care l-a acceptat. Astra Ploiești și FC Farul au ajuns ieri la un numitor comun în privința transferului căpitanului „marinarilor”, Alexandru Mățel. „Cele două cluburi s-au înțeles. De asemenea, este în regulă și cu jucătorul. Alex e un fotbalist de viitor, în care ne-am pus speranțe. Cu Ben Teekloh cred că mâine (n.n. - astăzi) vom discuta”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Dennis Șerban, managerul sportiv al Astrei. „Mă bucur că s-a rezolvat. Pentru început, cel mai mult îmi doresc să joc. Contractul e pe patru ani”, ne-a spus și Alexandru. Atât Mățel, cât și ceilalți doi jucători din curtea Astrei care vin de la Farul, Fatai și Ben Teekloh, au evoluat titulari, ieri, în amicalul cu Unirea Urziceni, disputat pe terenul „Metrom” din Brașov. Mățel a fost utilizat de tehnicianul ploieștean Mihai Stoichiță fundaș dreapta, Fatai vârf de atac, iar Ben mijlocaș central. Toți trei au evoluat o repriză, părăsind terenul când scorul era 1-0 pentru Astra (gol Cl. Tudor). Meciul s-a încheiat însă cu victoria cu 3-2 a Unirii. Și portarul George Curcă a fost titular într-un amical al lui Dinamo, în Austria (1-1 cu Maccabi Haifa), constănțeanul jucând până în minutul 60. În ceea ce-l privește pe mijlocașul Liviu Mihai II, Farul are în vedere în primul rând soluția cedării definitive la Petrolul și doar ca variantă de avarie ar discuta pe marginea continuării împrumutului. Grigoraș, dorit și la Bacău Curtat de Farul, antrenorul Petre Grigoraș este dorit și de echipa din Bacău, care, potrivit președintelui Relu Damian, este în discuții avansate pentru a prelua un loc în Liga a II-a. „Într-adevăr, am discutat și cu formația băcăuană. Mă vor neapărat la echipă, dar încă nu am luat o decizie”, a declarat Grigoraș, pentru „Cuget Liber”.