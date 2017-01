Farul s-a înclinat în faţa lui Oleg Protasov

Farul s-a înclinat în fața lui Oleg Protasov

FC Farul a disputat, sâmbătă, ultimul meci amical al stagiului din Austria, cu Dnepr Dnepropetrovsk (Ucraina), iar ieri a încheiat perioada de la Kaprun, revenind la Constanța, după-amiază. FC Farul a încheiat, sâmbătă, seria partidelor de verificare din Austria, întâlnind, la Utendorf, formația ucrai-neană de primă ligă Dnepr Dnepropetrovsk, clasată pe locul 4 în campionat. Ex-sovieticii, pregătiți de fostul tehnician al Stelei, Oleg Protasov, și cu atacantul român Ionuț Mazilu în lot, care nu a jucat însă cu Farul, au câștigat cu 3-0 (1-0), golurile fiind marcate în minutele 2, 60 și 85. „Rechinii” au început meciul într-o formulă cu doi închizători, Păcuraru și Voiculeț, iar Tibi Moldovan a fost vârful împins. La pauză, antrenorul Ion Marin a trecut la o așezare 4-4-2, Emil Nanu și Alibec înlocuindu-i pe Pârvu și Gerlem ca mijlocaș dreapta, respectiv stânga. În minutul 70, Păcuraru a ieșit accidentat (contuzie pe tibie), probleme medicale mai întâmpinând Pătrașcu și Nanu. În continuare, nu a jucat căpitanul Cristi Șchiopu, care, în dimineața de vineri, când a intrat la minge, a acuzat unele dureri, în urma tendinitei de care suferise, astfel că a fost menajat și la confruntarea cu Dnepr. Ucrainenii au schimbat la pauză întreaga echipă. Antrenorii Farului apreciază că, deși categoric, scorul final nu reflectă fidel desfășurarea meciului, unul destul de echilibrat. În special după pauză, Farul a avut câteva bune ocazii, cea mai mare fiind cea a lui Chico (ratare singur cu portarul). Ieri, Farul a încheiat stagiul din Austria, iar după-amiază a revenit în țară. Jucătorii au liber până marți dimineață, vineri echipa plecând în al doilea stagiu de pregătire, din Germania. Gosic, trei goluri în amicale În Austria, „rechinii“ au disputat și șase amicale, celor trei stabilite din țară, în cadrul unui turneu (cu Saturn Moscova, Austria Viena și Dnepr), adăugându-li-se încă pe atâtea, aranjate la fața locului. Rezultatele au fost: 2-0 (goluri Voiculeț, Gosic) cu Tavria Simferopol (Ucraina, liga 1 - locul 5), 0-2 cu Rubin Kazan (liderul Rusiei), 1-4 (Băcilă) cu Saturn Moscova (Rusia, liga 1 - 10), 1-2 (L. Pârvu) cu Austria Viena (Austria, liga 1 - 3), 5-1 (Gosic 2, Maxim - din penalty, Alibec, Chico) cu Casino Bischofshofen (Austria, liga 3) și 0-3 cu Dnepr. Aflată în Austria în stagiu de pregătire fizică, Farul nu a pus mare preț pe rezultatele amicalelor, în marea majoritate cu echipe puternice, cele din spațiul ex-sovietic aflate, în plus, și într-o etapă superioară de pregătire față de „rechini”. FC Farul - Dnepr Dnepropetrovsk 0-3 (0-1) FC Farul (antrenor, Ion Marin): Vlas - Farmache, Barbu (min. 80, C. Matei), Pătrașcu (min. 65, Bubuleandră), Gaston - Păcuraru (min. 70, Fatai), Voiculeț - L. Pârvu (min. 46, E. Nanu), M. Nae (min. 46, Gosic), Gerlem (min. 46, Alibec) - T. Moldovan (min. 46, Chico) Lucian Pârvu, remarcat în Austria Ion Marin, antrenorul principal al Farului, l-a remarcat pe perioada stagiului austriac pe nou-venitul Lucian Pârvu. „Am folosit tot lotul pe care l-am deplasat, inclusiv juniorii și jucătorii nou achiziționați. Până acum, Lucian Pârvu dă rezultate bune și ne bazăm ca pe viitor să crească și să fie un jucător pe care să putem conta. Intenționăm să mai aducem doi jucători, pe care sperăm să-i avem la echipă până la plecarea în turneul din Germania”, a declarat „Săpăligă”. „M-am integrat destul de bine și nu am avut probleme în a mă încadra în jocul Farului. Colegii m-au primit bine, pe mulți îi și cunoșteam, de altfel”, a spus și Pârvu.