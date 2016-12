Farul s-a despărţit şi de portughezul Diogo Andrade

Farul s-a despărțit și de portughezul Diogo Andrade

După Bogdan Andone, clubul constănțean a căzut de acord pentru rezilierea contractului, ieri, și cu mijlocașul portughez, care a devenit jucător liber. Diogo Andrade a renunțat la banii pe care-i mai avea de primit de la Farul, iar aseară a intrat în posesia actelor de transfer. Tot ieri, celălalt portughez, Chico, a transmis conducerii condițiile sale pentru rezilierea contractului, iar astăzi așteaptă răspunsul. „Eu mai am un an și jumătate de contract cu Farul. Varianta pe care o agreez, pentru rezilierea înțelegerii, este ca, din cei 140.000 de euro pe care îi am de luat până la final, să primesc banii până în luna iunie, inclusiv, adică 45.000 de euro. Eu vreau să rezolvăm problema. Înțeleg situația de la club, așa că nu-i nici o problemă dacă nu mi se vor da banii toți odată, accept și trei tranșe, să zicem 50%, 25% și 25%. Mâine (n.n. - astăzi) la prânz, impresarul meu va lua legătura cu clubul, pentru a vedea ce s-a hotărât. Dacă nu ne înțelegem, nu am ce face, rămân la Farul și mă voi adresa FIFA”, a declarat Chico, pentru „Cuget Liber”. Altfel, meciul amical de astăzi, de pe terenul mare, dintre Farul și Farul II, care fusese programat inițial de la ora 11, va începe până la urmă la ora 10,30, după cum au decis tehnicienii „marinarilor”, Dennis Șerban și Gică Butoiu, care nu vor putea conta pe Pantelie și Tudorache, ambii accidentați. Pantelie s-a lovit la antrenamentul de miercuri, iar ieri nu a putut duce la bun sfârșit ședința de pregătire. Și Gaston a avut ieri unele dureri, la picior (când șuta), dar, după o pauză, a continuat antrenamentul, participând și la jocul pe teren redus, care a încheiat pregătirea de pe arena principală. La antrenament au fost prezenți 19 „marinari” (16 jucători de câmp și trei portari), față de miercuri lipsind tânărul goal-keeper Vlad Neagu. În afară de cei puși pe lista de transferări, de la pregătirile primei echipe mai lipsesc Ben Teekloh, Soare, Henry (accidentați) și Matei (aflat la echipa națională de juniori).