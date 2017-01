Farul, remiză în amicalul cu AEL Limassol

FC Farul a disputat, ieri, la Limassol, al doilea mecide pregătire din Cipru, încheind la egalitate, 0-0, confruntarea cu AEL Limassol, echipă din prima ligă cipriotă, de pe locul 10. Astăzi, „rechinii“ susțin un nou amical, al treilea și ultimul al stagiului, contra formației prim divizionare din Cehia Viktoria. „Contra lui AEL, am făcut un joc destul de bun. A fost o partidă de angajament, din pricina terenului mai greu. Am avut mai multe ocazii de gol, însă rezultatul este echitabil. Trebuie să ținem seama și de faptul că, față de echipa coreeană pe care am întâlnit-o luni și care era la același nivel de pregătire cu noi, ciprioții vin din plin campionat. Noi încă nu ne-am atins potențialul maxim de joc”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Cristi Cămui, antrenorul secund al Farului. Accidentați, Maxim, Jasic, E. Nanu, Larie și brazilianul Marx nu au putut fi folosiți ieri. După ce, în meciul în familie și în amicalul cu FC Gyeongnam (2-1), antrenorul Ion Marin optase pentru o așezare 4-3-3, ieri el a revenit la modulul 4-4-2. Timp de 15 minute, după pauză, fundașul dreapta Farmache a evoluat pe un post nou, ca fundaș stânga. De asemenea, pe teren a revenit, după o lungă absență, și mijlocașul Florin Lungu. După meci, „rechinii“ au rămas în Limassol, pentru o masă cu specific pescăresc, la invitația lui Gheorghe Bosînceanu, președintele consiliului director al clubului constănțean. Astăzi, de la ora 15, pe un stadion din Larnaca, Farul joacă ultimul meci de verificare din Cipru, împotriva echipei de primă ligă din Cehia Viktoria. Vineri, la capătul unei zile cu două antrenamente, „rechinii“ încheie stagiul de pregătire și se întorc acasă. FC Farul - AEL Limassol 0-0 FC Farul (repriza întâi): Curcă - Farmache, Barbu, Șchiopu, L. Florea - Voiculeț, Todoran, Pătrașcu, Gaston - Chico, Gosic. FC Farul (repriza a doua): Curcă - Băcilă, Mala, Gheară, Farmache (min. 60, Fl. Lungu) - M. Nae, Ben Teekloh, L. Mihai II, Fl. Neaga - D. Florea, Gerlem