Farul, punct preţios la Tulcea

„Marinarii“ au revenit de la 0-2 în meciul cu Delta

Farul, punct prețios la Tulcea

Constănțenii își continuă seria pozitivă din campionat, plecând neînvinsă de pe un teren de unde oaspeții greu se aleg cu ceva. FC Farul a obținut un egal valoros, sâmbătă, în fieful Deltei Tulcea, meciul contând pentru etapa a 13-a a Ligii a II-a, seria întâi, încheindu-se cu scorul de 2-2 (R. Radu 23, 32 / B. Rusu 39, I. Barbu 85). După o revenire spectaculoasă în timpul partidei, constănțenii au trecut cu brio de o deplasare grea, înscriind pentru al doilea meci la rând de două ori. Surprinzător pentru forța apărării sale, care, în precedentele 12 partide, primise doar nouă goluri, Farul s-a văzut condusă cu 2-0 încă din minutul 32, prin „dubla” atacan-tului R. Radu, care întâi a tras din careu, iar la reușita secundară a catapultat mingea de la 18 m. „Marinarii” au redus însă din diferență până la pauză, prin B. Rusu, după o lovitură liberă bătută de Lupu, la fază participând și Barbu. Nemulțumit de cele două goluri primite, antrenorul Ioan Sdrobiș a făcut două schimbări încă de la pauză, apărarea nemaidând apoi rateuri. În plus, constănțenii au avut succes și pe tabelă, cursa lor de urmărire încheindu-se cu golul egalizator al lui Barbu, dintr-o nouă fază fixă, specialitatea casei (cap din careu, după cornerul lui Lupu). FC Farul (antrenori, Ioan Sdrobiș, Gică Butoiu și Ion Barbu): Al. Răuță - Nițescu, I. Barbu, L. Ștefan (cpt.), Vajou (46 Lucan), Boboc (46 Pașcovici) - Hurdubei (80 An. Vlad), B. Rusu, Parfenie, I. Lupu - Ad. Câmpeanu. „A fost un meci peste nivelul Ligii a II-a. Spre surpriza multora, inclusiv a mea, astăzi (n.n. - sâmbătă), apărarea, care e cea mai bună din serie, a primit două goluri ușoare. Schimbările pe care le-am făcut însă la pauză și experiența noastră și-au spus în cele din urmă cuvântul și am obținut, meritat, un punct. După cum a decurs meciul, mă așteptam să egalăm. Puteam chiar să și câștigăm, dar rezultatul e echitabil. Arătăm a echipă la ora actuală, creștem de la etapă la etapă” Ioan Sdrobiș, antrenor FC Farul „Sunt dezamăgit. Am condus cu 2-0 și am avut jocul în mână, dar nu ne-am ales decât cu un punct. Am jucat acasă și trebuia să câștigăm. Am luat nepermis două goluri din faze fixe, dând dovadă de lipsă de concentrare. Farul nu a avut situații clare de poartă, a forțat numai cu baloane lungi. Îmi pare tare rău că nu am legat victoria de la Snagov cu acest meci. Un antrenor nu poate intra în teren să joace el, acolo intervine valoarea jucătorului. Important este însă că am avut ocazii” Cristi Dulca, antrenor Delta