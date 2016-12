Farul pregăteşte un amical cu Callatis pe 1 februarie

Farul pregătește un amical cu Callatis pe 1 februarie

Ştire online publicată Vineri, 27 Ianuarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Chiar dacă actualele condiții meteorologice potrivnice i-au dat pla-nurile peste cap și nu a putut să plece în primul cantonament din intersezon la Poiana Brașov, antrenorul Farului, Viorel Tănase, nu este îngrijorat, și spune că așteaptă finalizarea negocierilor pentru stabilirea cantonamentului din Antalya.„Din cauza vremii de afară și a stării impracticabile a terenurilor de antre-nament am decis să rămânem la Constanța. Am văzut ce au găsit cei de la Vaslui și am decis că e mai bine să nu mergem acolo. Ne vom continua antrenamentele acasă și vom încerca în speranța că și vremea va ține cu noi să jucăm un amical cu cei de la Callatis Mangalia pe 1 februarie. Ulterior o să vedem ce se întâmplă. Cert este un singur lucru, vom face un stagiu de pregătire în Antalya, unde îmi doresc să reușim să jucăm șase jocuri amicale, însă nu se știe încă unde anume și în ce dată va avea loc plecarea, așa că nu vă pot da mai multe detalii.” a declarat Viorel Tănase - antrenor principal FC FarulTotodată, antrenorul principal al Farului, Viorel Tănase, s-a arătat încântat de aducerea la echipă a fundașului bosniac Enes Sipovic (21 de ani).„Enes Sipovic este un jucător pe care eu l-am dorit foarte mult, este un fundaș bun care a evoluat în Liga I și deși este încă foarte tânăr are destulă experiență și asta ne va ajuta în retur. A fost adus sub formă de împrumut de la Oțelul, iar în funcție de cum va evolua în acest retur, o să hotărâm dacă vom înainta o ofertă de cumpărare”, a declarat pentru Cuget Liber, Viorel Tănase, antrenor principal FC FarulCristian PAHOMIE