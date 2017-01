Farul pregăteşte o nouă surpriză

Astăzi, la Giurgiu, „marinarii“ încheie turul Ligii a II-a

Farul pregătește o nouă surpriză

Cu o nesperată zestre de 20 de puncte în 14 meciuri, constănțenii vor să mai realizeze un rezultat pozitiv și să intre în vacanță cu fruntea sus. Meciul Astra II - FC Farul, ultimul din acest tur pentru ambele formații, se joacă astăzi, de la ora 14, la Giurgiu, fiind de-vansat la cererea „marinarilor”. În ciuda numeroaselor probleme cu care s-au confruntat, constănțenii au avut un parcurs excelent până acum și țin să mai adauge la agoniseala de 20 de puncte încă unul sau chiar trei pe tere-nul Astrei II. Disputa va fi însă foarte grea, gazdele fiind într-o vizibilă creștere de formă. Ploieștenii au plecat la drum cu trei înfrângeri consecutive, însă apoi și-au revenit. Sunt neînvinși de patru etape, iar în ultimele 11 partide au înregistrat cinci victorii și patru egaluri. În plus, fariștii au câteva absențe importante, însă elanul și lipsa presiunii îi pot duce la un nou joc apreciabil. „Bineînțeles că vrem să câștigăm, însă, ca la fiecare deplasare, și un egal ar fi bun. Ar fi de dorit să încheiem turul cu un rezultat pozitiv, pe care băieții l-ar merita pe deplin, având în vedere cum au muncit și cum s-au dăruit până acum. Însă, și dacă, Doamne ferește, vom pierde, nu avem ce să le reproșăm jucătorilor”, a de-clarat președintele Farului, Relu Damian. „Ar fi frumos să realizăm a doua victorie în deplasare, cu toate că, după meciul cu FC Snagov, avem două absențe importante, Liviu Ștefan și Pașcovici. Astra și-a revenit, e neînvinsă de patru etape, dar noi vom juca degajat, fără presiune. Păcat că încheiem turul, începusem să legăm relațiile de joc. La începutul campionatului, nu credeam că vom avea acest parcurs. Dacă batem la Astra II, iar din 2011 vom beneficia de sprijin pe plan local (care e obligatoriu), în retur putem vorbi și de alt obiectiv”, a arătat și antrenorul secund Gică Butoiu. Formația probabilă a Farului: Al. Răuță - Nițescu, I. Barbu, Vajou, Boboc - Scărlătescu, Lucan, Parfenie, I. Lupu - Ad. Câmpeanu, B. Rusu. Arbitrează Emil Voicu (Bacău); asistenți, Adrian Popescu (Craiova), Valentin Cristea (Călărași); rezervă, Adrian Stănescu (Popești Leordeni); observatori, Nicolae Marodin, Constantin Borțea (ambii, din București). „Sperăm să luăm măcar un punct la Giurgiu și să lăsăm și la final o impresie bună. Din punctul meu de vedere, parcursul Farului din tur a fost unul excepțional. Nu cred că se aștepta cineva ca, în 14 etape, să facem 20 de puncte. Pentru toată lumea a fost o surpriză extrem de plăcută” Andrei Parfenie, mijlocaș Farul „Îmi doresc din suflet ca nici eu, nici fotbaliștii și nici Ioan Sdrobiș să nu mai fim nevoiți să lucrăm în condițiile din acest tur. Nu am dușmani în fotbal, dar, dacă aș avea, nu le-aș dori să treacă prin ce am trecut noi până acum. Sperăm ca în această săptămână să le dăm jucătorilor măcar o rată întreagă de contract și să ajungă la zi cu primele. E limpede că, în ianuarie 2011, nu ne vom putea reuni în situația de acum, fără căldură și apă” Relu Damian, președinte Farul