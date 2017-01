Farul, posibil memoriu şi pentru meciul cu FC Vaslui

Farul, posibil memoriu și pentru meciul cu FC Vaslui

Ion Marin, directorul tehnic al FC Farul, a declarat, pentru „Cuget Liber", că este posibil ca clubul constănțean să facă memoriu și împotriva arbitrajului de la meciul cu FC Vaslui. „Mâine (n.n. - astăzi) vom analiza caseta minut cu minut. La prima vedere, am rămas cu impresia că asistenții nu au fost corecți", ne-a spus Ion Marin, care, alături de Gheorghe Bosînceanu, președintele consiliului director al FC Farul, a participat la Adunarea Generală de ieri a Ligii, în care s-a discutat și despre modalitățile de licitare pentru viitorul contract de difuzare a meciurilor din Liga 1. „Domnul Bosînceanu a propus pașii care trebuie urmați în negociere și face parte din comisia care are rolul de a alcătui documentația din caietul de sarcini al licitației", a arătat Ion Marin. Gheorghe Bosînceanu remarcă egalul Farului de la Vaslui, dar spune că era mai bucuros dacă „rechinii" învingeau. Altfel, Gheorghe Bosînceanu a declarat că, la Farul, decizia finală și asumarea răspunderii în ce privește primul 11, poziția jucătorilor în teren și trasarea sarcinilor de joc îi aparțin antrenorului Constantin Gache.