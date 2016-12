Farul pleacă la Bistriţa cu Ion Marin antrenor

Farul pleacă la Bistrița cu Ion Marin antrenor

Ion Marin va mai conduce Farul de pe banca tehnică cel mult două meciuri, la Bistrița și în Ghencea. Antrenorul și-a dat demisia, dar, cum urmează o perioadă specială, cu aceste două partide în doar trei zile, „Săpăligă” va fi antrenorul până va fi numit un nou principal, dar nu mai mult de două partide. După care, tehnicianul rămâne la dispoziția clubului, ținând cont că mai are contract cu Farul până în vară. „Ion Marin și-a prezentat demisia, dar, în săptămâna viitoare (n.n. - aceasta), avem un program infernal. Am intrat în cantonament la două zile după meciul cu Poli Iași și jucăm la Bistrița și la Steaua în trei zile, astfel că echipa are nevoie de antrenor. Ion Marin și-a înaintat demisia în alb, fără pretenții, spre binele Farului, considerând că astfel se produce un șoc la echipă și se dezamorsează supărarea (pe bună dreptate) a galeriei și a suporterilor. Motivele dumnealui sunt corecte, însă jocul cu Bistrița bate la ușă și trebuie să ne prezentăm cât mai bine, organizați, pentru a putea obține punct(e), la fel cum încercăm și cu Steaua. Ion Marin a spus că speră să scoată puncte în cele două partide, dar, chiar și așa, își menține demisia. Are convingerea că cel mai bine este să plece, chiar și în situația obținerii unor rezultate favorabile, care nu ar rezolva însă niciunul dintre cele două motive principale. Să sperăm că vom găsi în timp util o soluție pentru postul de antrenor”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Gheorghe Bosînceanu, președintele Consiliului Director al Farului. Clubul constănțean studiază și tatonează deja mai multe piste, vorbindu-se, printre alții, de un colectiv tehnic exclusiv constănțean, dar și de nume precum Eugen Neagoe sau Dorinel Munteanu.