Ilie Stan:

„Farul nu poate fi reaprins fără bani”

După partida Farul - CF Brăila 2-3, antrenorul Ilie Stan a discutat, alături de Alin Buzărin, fostul director sportiv al Victoriei Brănești, cu șefii clubului constănțean, la club. Condiția pentru ca cei doi să vină la Farul este garantarea unui buget care să asigure promovarea, unicul obiectiv al lui Ilie Stan. „Mi-ar plăcea foarte mult să antrenez Farul, pentru public, pentru tradiția acestui club și pentru oraș. La invitația patronului Giani Nedelcu, am venit împreună cu Alin Buzărin să discutăm, iar, dacă avem garanția că oamenii cu bani vor ajuta clubul, e OK. Ne-am gândit cu Alin la un slogan «Se reaprinde Farul», dar pentru asta e nevoie de bani, de un buget stabil, de jucători care să vină să tragă cu sufletul și să aibă atitudine de învingători. Condiția pentru ca eu și Alin Buzărin să venim sunt garanțiile financiare. Acum, principala problemă a fotbalului sunt banii, fără ei nu poți face nimic. Dacă va fi să vin la Farul, vreau un singur obiectiv, promovarea, iar acest lucru nu se poate realiza fără un buget garantat. Dacă va fi așa, eu îmi voi asuma în totalitate performanța”, a arătat Stan. Fostul principal al Victoriei Brănești a declarat că, după ce a văzut echipa în ultimele partide, locul din clasament al Farului nu e întâmplător. „Acum, Farul își merită poziția din ierarhie. Și mă gândesc că, dacă, Doamne ferește, nu adunau câteva puncte în tur, era greu în partea secundă a campionatului. În acest moment, eu nu pot vorbi despre echipă, pentru că nu am fost aici. Eu pot vorbi când mă voi înțelege cu oamenii. Până atunci, avem multe lucruri de discutat. Păcat pentru Constanța că sunt multe echipe care au ajuns în Liga 1 fără a avea tradiția Farului”, a mai spus Ilie Stan.