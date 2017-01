Farul nu-l poate folosi pe Nicolas Vajou nici cu Gloria Buzău

Stoperul francez e încă slăbit după enterocolita care l-a ținut internat în spital. Un alt indisponibil, portarul Dan Zdrâncă, a fost operat ieri cu succes. Pe lângă Zdrâncă, o altă absență certă a Farului la meciul de la Constanța cu Gloria Buzău e cea a stoperului Nicolas Vajou. Ieri, francezul nu a fost folosit la pregătire, zilele de spitalizare în urma enterocolitei de care a suferit pe finalul săptămânii trecute afectându-l încă. Jucătorul nu este la un nivel fizic optim, după ce a slăbit cinci kg în spital. Zdrâncă a fost operat ieri la Eforie Nord, după ce s-a ales cu degetul arătător de la mâna dreaptă fracturat, în urma unui contact cu propriul coechipier Barbu în meciul de la Năvodari. „Operația a decurs fără probleme. Dan va sta astăzi (n.n. - ieri) la terapie intensivă (intervenția fiind efectuată cu anestezie totală), după care va mai rămâne patru zile în spital. Va urma apoi o perioadă de repaus, cu mâna în ghips, de minimum trei săptămâni, ceea ce înseamnă că pentru portarul nostru turul s-a încheiat”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Cosmin Șișcu, directorul sportiv al Farului. Coincidență, și golgheterul echipei, Adrian Câmpeanu, s-a lovit la Năvodari la degetul arătător, dar de la mâna stângă. „Am sărit la cap la o fază și m-am lovit la deget în duelul aerian cu adversarul”, a povestit jucătorul, pentru „Cuget Liber”, momentul accidentării. Vârful de atac a suferit o luxație, iar de sâmbătă poartă o atelă ghipsată, care îi va fi dată jos mâine. În funcție de cum se va simți după aceea se va ști dacă va juca sau nu sâmbătă, însă sunt șanse ca Adrian să poată evolua, cu atât mai mult cu cât atacantul se antrenează, iar ieri a participat inclusiv la jocul de durată redusă de pe terenul II comandat de Ioan Sdrobiș. Reveniți după accidentări, Liviu Mihai II și Abuzătoaie au lucrat normal ieri, în schimb Buzea s-a oprit la puțin timp după începerea ședinței de pregătire și a plecat la vestiare, acuzând o contractură musculară, „cu care m-am ales în chiar prima fază a meciului de la Năvodari”. *** „Vom avea un meci greu cu Gloria Bu-zău, oaspeții alcătuind o echipă bună. În plus, vin cu moralul ridicat, după ce le-a fost anulată penalizarea de șase puncte. Vrem să câștigăm, pentru a ne ridica din zona periculoasă a ierarhiei. Ultima echipă aflată pe loc retrogradant, CS Otopeni, are același număr de puncte, zece, ca și noi. Lupta e acerbă în subsolul clasamentului, unde, după părerea mea, doar lanterna roșie CF Brăila nu mai are șanse de scăpare” Gică Butoiu, antrenor secund Farul