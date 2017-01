Golgheterul Farului spune că, la 1-0, „marinarii” nu ar fi trebuit să se arunce peste Concordia Chiajna

„Farul nu este Barcelona din Liga a II-a“

Marius Ene este de părere că toată suflarea constănțeană trebuie să accepte că, în lupta pentru promovare, echipa are nevoie și de pragmatism, nu să încerce să facă mereu scor. Eșecului umilitor al Farului, 1-4, vineri seară, pe teren propriu, cu Concordia Chiajna, i-au fost găsite câteva cauze, imediat după meci. Atacantul Marius Ene, golgheter al echipei, cu două reușite, alături de Matei, a spus că, la 1-0, „marinarii” nu ar fi trebuit să se arunce în atac. Antrenorul Marius Șumudică și-a asumat responsabilitatea eșecului, „până la un punct” însă, remarcând că jocul la ofsaid, contrar indicațiilor sale, a fost sinucigaș. Pe lângă prestația jucătorilor, unii suporteri au fost nemulțumiți și de tactica și așezarea în teren alese de Șumudică. De asemenea, s-a speculat că fotbaliștii nu ar fi vrut să joace din pricina unor nemulțumiri financiare. Numele „Farul“ i-a executat „Farul a pierdut azi (n.n. - vineri) din cauza numelui. Ne-a executat numele Farul. Vrem tot timpul să câștigăm cu 3-0, cu 4-0, să mulțumim suporterii. Trebuie să se înțeleagă însă că, în Liga a II-a, e bun și 1-0, cu care iei cele trei puncte. Dacă vrem să promovăm, trebuie să învățăm să fim pragmatici. În minutul 15, ne sufocasem de la pressing. Era 1-0, trebuia să liniștim jocul, să-i lăsăm să vină peste noi și să-i prindem pe contraatac. S-a întâmplat însă invers. Cine suntem noi, Barcelona din Liga a II-a? Nu, suntem Farul, formație care a retrogradat. S-au schimbat multe: lot, conducere, antrenori. Bugetul e mai mic, jucătorii mai de Liga a II-a“, a spus Ene. Oficialii constănțeni erau optimiști că lotul Farului e de mijlocul clasa-mentului Ligii 1, dar iată că aceiași jucători își arată acum și slăbiciunile. „Trebuia să ne dea zece” Rușinat de eșecul usturător al echipei sale, „îmi venea să intru în pământ, am scăpat ușor, trebuia să ne dea zece”, Șumudică era supărat că elevii săi n-au respectat ce le-a cerut, toată săptămâna, încă de la meciul de la Giurgiu: să nu evolueze la ofsaid. „De ce au făcut asta? Ori e neputință, ori n-au vrut să joace, ceea ce nu cred și m-ar mira. Însă, dacă eu țip din tribună, tu mă auzi și zici da, dar faci aceeași greșeală de zece ori, ceva se întâmplă. După meci, n-au știut să-mi răspundă de ce au persistat în această eroare. Ocaziile Chiajnei n-au fost decât pe contraatac și pe pasul nostru greșit la ofsaid. Apoi, la 1-0, în loc să cedăm mijlocul terenului și să ne regrupăm, să stăm aproape, noi am încercat să marcăm al doilea gol. Nu trebuie neapărat să facem presing tot meciul. Sunt jucători cu experiență în echipă, trebuiau să știe ce au de făcut. După 1-1, parcă am avut plumb în picioare. Am făcut numai greșeli”, a spus Șumudică. Chiar dacă a recunoscut justețea victoriei Concordiei, „a câștigat meritat, a ratat foarte multe ocazii”, tehnicianul Farului a criticat arbitrajul, care i s-a părut „un pic tendențios”. „E dureros că la Constanța se întâmplă așa ceva. Nu că aș fi vrut să am măcar 5%, ca toate echipele gazde, dar au avut ceilalți. Însă asta nu scuză cu nimic înfrângerea”, a punctat Șumudică. Exclude problema banilor „E posibil ca băieții să fi fost supărați din cauza regulamentului de ordine interioară, că primele nu sunt atât de mari pe cât s-ar fi așteptat ei?”, a fost chestionat Șumudică pe marginea unei alte posibile explicații a jocului extrem de slab al Farului. „ Nu cred, acesta e ultimul lucru la care să mă gândesc. N-au fost discuții, nici în fața mea, nici altfel. Auzeam dacă era ceva”, a spus tehnicianul. Incident la pauză? Scorul înregistrat după primele 45 de minute ar fi inflamat spiritele în tabăra Farului, ceea ce ar fi generat, în pauză, o altercație între antrenorul Marius Șumudică și fundașul stânga Gaston Mendy. Zvonuri au ajuns și la urechile suporterilor, care au postat pe Internet, inclusiv pe site-ul ziarului nostru, știri despre probleme serioase („bătaie”, „corecție”) și acuze de ambele părți care ar fi apărut, vineri seară, în vestiarul Farului. „Cuget Liber” a încercat ieri să ia legătura cu antrenorul Șumudică, pentru lămurirea acestor zvonuri, însă tehnicianul nu a putut fi contactat. L-am prins în schimb pe Mircea Crainiciuc, președintele executiv al clubului, care ne-a declarat: „Până acum (n.n. - ieri, la ora 16,50), nu m-a informat nimeni în legătură cu asemenea evenimente, însă nu cred că s-ar fi putut întâmpla așa ceva”.