Sâmbătă, la Năvodari, Săgeata i-a bătut cu 1-0 pe „marinari“

Farul merita mai mult (galerie foto)

Constănțenii au avut multe ocazii importante, o bară și au cerut un penalty la 0-0. Derby-ul constănțean al etapei i-a revenit, sâmbătă, Săgeții, însă greu, cu 1-0 (gol marcat în repriza secundă), gazdele primind o replică dârză de la Farul, care a jucat de la egal la egal cu echipa clasată pe locul doi înaintea etapei. A ieșit un meci cu multe ocazii, împărțite în ambele tabere. La situațiile irosite, printre care o bară, la 0-0, Farul merita, clar, mai mult. În plus, la același scor, în minutul 36, constănțenii au reclamat neacordarea unei lovituri de pedeapsă, acuzând un henț în careu al lui Vlad. Pentru un joc în deplasare, și în fieful unui adversar redutabil, Farul s-a prezentat foarte bine, creându-și multe situații de gol. Lucan (6), Pașcovici (7, 62), L. Ștefan (26), I. Lupu (50) și I. Barbu (51 - bară) au semnat cele mai mari ocazii ale oaspeților. De cealaltă parte, în afară de golul lui Turcu (69 - șut din careu, în urma unui corner), Săgeata i-a mai pus la încercare pe Zdrâncă și, apoi, pe Al. Răuță, prin Jianu (13), Boroștean (27) sau Vlad (65). Gazdele au tremurat pentru victorie până în ultimul minut, însă asaltul de egalare al Farului n-a adus nimic pe tabelă. Nițescu a avut pe final oportunitatea de a scoate un punct, însă a tras slab din careu. „A fost cel mai greu meci pe care l-am jucat până acum pe teren propriu, dar victoria noastră e meritată. Nu a fost penalty, mingea l-a lovit pe Vlad în piept, pot să-mi pun jos carnetul de antrenor. Dacă era henț, arbitrul dădea penalty, pentru că noi nu avem puterea Farului. Mă așteptam la o replică dârză din partea oaspeților. Au 7-8 jucători care au jucat în Liga 1, iar ceilalți sunt fotbaliști de perspectivă, care vor să se afirme” Aurel Șunda, antrenor Săgeata „Un joc antrenant, cu numeroase ocazii, poate cel mai bun al Farului în deplasare. La noi se vede lipsa a încă unui realizator lângă Câmpeanu. Am evoluat de la egal la egal cu o echipă bine construită. Nu mă declar mulțumit, întrucât, cu toate neajunsurile noastre, puteam obține un rezultat frumos, măcar un egal. Săgeata a marcat un gol cu totul întâmplător. Sigur, a mai avut unele situații, dar am irosit și noi niște ocazii foarte clare” Ioan Sdrobiș, antrenor Farul Săgeata (antrenor, Aurel Șunda): Fl. Olteanu - C. Dinu (67 Bold), Goșa, Fl. Popa, Al. Vlad - Boroștean (61 L. Tur-cu), Olah, Apostol, Vezan - Jianu, Chițu (55 Itu). FC Farul (antrenor, Ioan Sdrobiș): Zdrâncă (22 Al. Răuță) - Nițescu, I. Barbu, L. Ștefan, Buzea, Pașcovici - B. Rusu (70 Scărlătescu), Bo-boc (69 L. Mihai II), Lucan, I. Lupu - Ad. Câmpeanu. A arbitrat Teodor Crăciunescu (Rm. Vâlcea).