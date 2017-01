Farul merge cu 26 de fotbalişti în stagiul din Turcia

Farul merge cu 26 de fotbaliști în stagiul din Turcia

FC Farul susține astăzi, la Constanța, ultimul amical înaintea plecării în Antalya, la finele căruia antrenorul Ion Marin va definitiva lotul cu care va aborda stagiul de pregătire dintre 7 și 18 februarie, unde își va cristaliza „11”-le de bază pentru returul Ligii 1. Adversara Farului din partida de astăzi, de la ora 14, este Cerno More Varna (locul 4 în prima ligă din Bulgaria). Locul de desfășurare se va stabili în această dimineață (stadionul central sau terenul SNC, care se va prezenta mai bine). Oaspeții sosesc astăzi și au fost de acord ca meciul să aibă două reprize de câte o oră. La Farul, nu va juca Pătrașcu (aflat de două zile sub tratament, în urma unei răceli puternice), iar Rastovac (dureri la tendon) este incert. Lovit în meciul cu CSM Medgidia, Jan Pahor s-a refăcut, pregătindu-se normal. Disputa cu Cerno More, în care constănțenii îl vor testa și pe fundașul stânga sârb Branislav Atanackovic, este cea mai importantă susținută de Farul până acum, de la începerea pregătirii de iarnă, după ce, în celelalte două amicale, a întâlnit Delta Tulcea (Liga a II-a), de care a dispus cu 7-4, și CSM Medgidia (Liga a III-a), pe care a învins-o cu 9-3. Antrenorul Ion Marin a declarat că, după meciul cu bulgarii, va definitiva lotul de 26 de jucători pe care-l va deplasa în Antalya. În Turcia, Farul are fixate cinci partide amicale, cu echipe puternice de primă Ligă din Europa, dar „Săpăligă” mai vrea câteva dispute, pentru a da posibilitatea să joace tuturor celor care vor merge în cantonament. „Gică Fentă” nu a devenit liber de contract Camera Națională de Soluționare a Litigiilor din cadrul Federației Române de Fotbal nu l-a declarat, ieri, liber de contract pe atacantul farist Daniel Florea, așa cum s-a întâmplat cu alți doi „rechini”, Nae și Farmache. Invocând restanțe financiare ale clubului față de el de 200 de dolari, fotbalistul depusese memoriu pentru a deveni liber de contract. Analizând toate probele aflate la dosar, inclusiv un document oficial cu numărul de jocuri din tur ale lui „Gică Fentă”, primit de la Liga Profesionistă de Fotbal, CNSL a decis că pretențiile jucătorului sunt nejustificate, astfel că a dat o soluție defavorabilă memoriului. „Fentă” poate totuși să conteste această hotărâre cu recurs.