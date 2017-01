Farul, meci egal cu Honved, la Arcadia Belek Cup

FC Farul a încheiat la egalitate, ieri, 1-1, la Belek, în Turcia, al doilea meci din cadrul turneului amical „Arcadia Belek Cup”, contra echipei ungare Honved Budapesta. În urma acestui rezultat, Farul își păstrează șansele de a juca într-una dintre finalele turneului. Practic, meciul a reprezentat finala grupei, jucând cel mai bune formații ale seriei B. „Rechinii“ au întâlnit o echipă tare, cu jucători valoroși în toate compartimentele (doi fundași centrali excelenți, un coordonator de culoare Genito, care vede bine jocul, și un atac iute și combinativ), căreia i-au făcut însă față. Ocaziile mai multe au fost în prima repriză, Farul ratând desprinderea scorului prin Chico (min. 15). În minutul 22, după o lovitură liberă, Honved a marcat prin Filo, dar, după 11 minute, Barbu a restabilit egalitatea, înscriind din careu, după cornerul lui Gerlem. Până la pauză, Curcă a intervenit foarte bine la o fază unu la unu. În partea secundă, situațiile de gol s-au rărit, Farul fiind însă mai periculoasă, mai cu seamă în debutul reprizei. În minutul 83, Farmache a trimis puțin peste din lovitură liberă de la distanță. Se cristalizează nucleul de bază Antrenorul farist Ion Marin a apreciat că testul a fost util, echipa dovedind că poate juca împotriva unui adversar bun fără să fie mai prejos. Ba dimpotrivă, dacă fructifica ocaziile din prima parte, se desprindea în câștigătoare. „Scorul reflectă real situația din teren, chiar dacă adversarul nu a avut ocazii foarte clare de a marca, însă nici noi, în partea secundă, nu ne-am mai creat oportunități importante. A fost un joc tacticizat. În repriza a doua, ambele echipe au forțat cât au putut ca să câștige, dar nu s-a mai putut, noi pentru că am fost limitați în privința schimbărilor, neavând toți jucătorii valizi“, a spus Ion Marin. Tehnicianul se bucură și pentru rezultat, interesându-l ca echipa să învețe să joace la scor și să câștige, lucru de care are mare nevoie în retur. Ion Marin a mai spus că la Farul începe să se cristalizeze un nucleu de 15-16 jucători, care va fi și mai puternic în momentul în care vor fi recuperați și cei accidentați. FC Farul - Honved Budapesta 1-1 (1-1) Au marcat: Barbu (min. 33), respectiv Filo (min. 22) FC Farul (antrenor, Ion Marin): Curcă - Băcilă, Barbu, Șchiopu, Farmache - Gerlem, Pătrașcu (min. 55, Ben Teekloh), Voiculeț (min. 87, L. Mihai II), E. Nanu (min. 62, M. Nae) - Chico (min. 87, Gheară), Gosic. Repriza secundă a început fără doi „rechini” pe teren! Moment amuzant în startul reprizei secunde, când arbitrul nu a numărat bine jucătorii de pe teren și a fluierat startul, deși constănțenii Băcilă și Voiculeț încă nu veniseră de la cabine! Aceștia au apărut în câteva secunde, dar au avut iar „probleme”, căci arbitrul de rezerve, neștiind ce e cu ei, îi oprea să intre pe teren. Pe un drum bun „Suntem mulțumiți de rezultat. Ne aflăm pe un drum bun și sperăm ca la începutul campionatului să avem o formă și mai bună, ca să putem evita retrogradarea. Luptăm pentru a câștiga trofeul Arcadia Belek Cup. Avem șanse“ Cristi Șchiopu, fundaș central FC Farul Mai multe ocazii „Am întâlnit o echipă bună, care ne-a pus probleme. Noi am avut însă mai multe ocazii, pe care nu am reușim să le fructificăm. Sper să luăm trofeul“ Cosmin Băcilă, fundaș dreapta FC Farul